Công an TP.HCM: Xử lý lấn chiếm vỉa hè phải nắm rõ hoàn cảnh từng người dân

Sau gần 5 tháng ra quân lập lại trật tự đô thị, trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TP.HCM) cho biết nhiều tuyến đường, khu vực phức tạp về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã có chuyển biến rõ rệt.

Buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 7.5 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tin trên được trung tá Hồ Đức Thiện cung cấp tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 7.5.

TP.HCM tính làm chợ đêm, phố đi bộ để giảm lấn chiếm vỉa hè

Trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên về việc bảo đảm sinh kế cho người buôn bán nhỏ khi xử lý lấn chiếm vỉa hè, trung tá Hồ Đức Thiện cho biết Công an TP.HCM đã thực hiện nhiều giải pháp theo hướng hợp tình, hợp lý, không làm ảnh hưởng đột ngột đến đời sống người dân.

Trong đó, lực lượng chức năng ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở trước khi xử phạt. Đáng chú ý, trung tá Hồ Đức Thiện cho biết, TP.HCM đang nghiên cứu quy hoạch các không gian kinh doanh phù hợp như chợ đêm, phố đi bộ, khu kinh doanh tập trung để hỗ trợ người dân chuyển đổi mô hình buôn bán.

Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm vừa bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vừa tạo nơi kinh doanh ổn định cho các hộ buôn bán nhỏ.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng PC06 Công an TP.HCM thông tin về xử lý lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Song song đó, lực lượng chức năng cũng phối hợp các sở ngành rà soát hoàn cảnh từng trường hợp để hỗ trợ phù hợp. Với các hộ nghèo bán hàng rong, địa phương sẽ xem xét hỗ trợ vay vốn, chuyển đổi nghề nghiệp nếu có nhu cầu.

Công an TP.HCM cũng đang phối hợp Sở Xây dựng xây dựng các tiêu chí về kỷ cương, văn minh đô thị; đồng thời phát huy mô hình tổ tự quản, tổ liên ngành để người dân cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị tại nơi sinh sống, kinh doanh.

Theo lãnh đạo PC06, để công tác xử lý lấn chiếm vỉa hè đạt hiệu quả lâu dài, giải pháp căn cơ vẫn là sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch hạ tầng, quản lý đô thị và bảo đảm an sinh cho người dân.

Công an TP.HCM xác định việc lập lại trật tự đô thị không làm theo kiểu chiến dịch ngắn hạn mà sẽ duy trì thường xuyên, liên tục.

"Lực lượng tập trung xử lý vào các khung giờ cao điểm, ban đêm; đồng thời chỉ đạo công an cấp xã tăng cường tuần tra, tiếp nhận phản ánh của người dân qua mạng xã hội, ứng dụng VNeID, SOS để xử lý ngay, không để vi phạm kéo dài", trung tá Thiện nói.

Lãnh đạo PC06 nhấn mạnh, mục tiêu xử lý lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự đô thị là duy trì mỹ quan đô thị bền vững, tránh tình trạng lực lượng vừa rút đi thì tái lấn chiếm trở lại.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè mỗi ngày

Theo thống kê, từ ngày 16.1 đến nay, lực lượng công an các cấp duy trì ra quân hằng ngày, phối hợp tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm liên quan trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Công an cấp xã trên toàn địa bàn đã tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra, lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỉ đồng. Nhiều trường hợp bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ.

Đáng chú ý, theo Công an TP.HCM, qua quá trình tuyên truyền kết hợp xử lý, khoảng 70% tuyến đường và địa điểm phức tạp đã được chuyển hóa. Trong đó, tình trạng chợ tự phát giảm khoảng 50%.

Riêng tại các khu vực bệnh viện, trường học - nơi thường tập trung hàng rong, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và dừng đỗ xe trái phép cũng giảm đáng kể; một số khu vực bệnh viện trung tâm giảm tới gần 80%.