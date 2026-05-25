Cao điểm xử lý lấn chiếm vỉa hè: Công an TP.HCM phạt 408 bãi xe không phép

Chiều 25.5, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả 3 tháng thực hiện, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết lực lượng công an đã tổ chức tuần tra, xử phạt hành chính hơn 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán tự phát vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, qua điều tra cơ bản, toàn thành phố hiện có 1.742 điểm phức tạp về trật tự công cộng gồm 687 tuyến đường, 93 bệnh viện, 422 trường học và 540 khu chợ. Trong số này có tới 202 chợ tự phát.

Từ ngày 6.2 đến 18.5, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, kiểm soát; lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 29 tỉ đồng. Riêng vi phạm về trật tự đô thị hơn 20.800 trường hợp với số tiền hơn 21 tỉ đồng.

Công an TP.HCM cũng phối hợp các địa phương ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tháo gỡ 2.273 bảng hiệu, bảng quảng cáo; thu giữ 489 xe đẩy, 1.399 dù và 213 mái che lấn chiếm vỉa hè.

Đối với hoạt động giữ xe trái phép, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.126 điểm trông giữ xe trên địa bàn, xử lý 408 cơ sở hoạt động không phép với tổng số tiền phạt hơn 5,1 tỉ đồng.

Theo đánh giá, nhiều khu vực quanh bệnh viện, trường học, chợ đã có chuyển biến tích cực, người dân tự giác hơn trong việc không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Tình trạng chống đối lực lượng thi hành công vụ hầu như không xảy ra.

Công an TP.HCM nhận định việc xử lý vi phạm hiện chủ yếu do lực lượng công an, an ninh cơ sở và phòng kinh tế - hạ tầng thực hiện, thiếu sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể. Một số nơi chưa duy trì tốt kết quả sau xử lý nên tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn tái diễn.

Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị còn thiếu, nhất là bãi đỗ xe; việc ứng dụng công nghệ chưa đồng bộ; xử lý biển hiệu, mái che, quảng cáo sai quy định chưa triệt để. Nhiều cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện bãi đỗ xe nhưng vẫn hoạt động, gây áp lực lên giao thông và mỹ quan đô thị.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị rà soát, xử lý triệt để các điểm lấn chiếm lòng lề đường quanh chợ đầu mối, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà chờ xe buýt và các khu vực có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

TP.HCM cũng định hướng tăng cường xử phạt qua hình ảnh, mở rộng kết nối camera giám sát toàn thành phố và nghiên cứu tích hợp phản ánh vi phạm lên ứng dụng VNeID, SOS An ninh trật tự để người dân gửi hình ảnh vi phạm trực tiếp cho cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến rà soát, tổ chức các tuyến phố đêm, phố ẩm thực và khu kinh doanh tập trung nhằm sắp xếp hoạt động buôn bán hàng rong vào khu vực có quản lý, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân vừa giữ gìn mỹ quan đô thị.

58 trường hợp đăng ký sử dụng vỉa hè phường An Đông

Là phường đầu tiên ở TP.HCM cấp phép sử dụng vỉa hè qua phần mềm, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết phần mềm này được phường thí điểm từ tháng 4.2026 và áp dụng chính thức từ ngày 15.5.

Các trường hợp sử dụng theo Nghị định 165/2025 của Chính phủ, gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ; tổ chức đám cưới; trông giữ xe khi cần thiết. Riêng tổ chức tang lễ và đám cưới không phải nộp phí.

Ông Thành cho biết phần mềm này khá thuận lợi cho người dân, vận hành trên hệ điều hành IOS, Android và website. Sau 10 ngày thực hiện, phường nhận hồ sơ đăng ký của 58 trường hợp với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND phường An Đông cho biết cấp quận trước đây được giao quản lý toàn bộ vỉa hè, nhưng nay phường chỉ được giao quản lý 14/30 tuyến. Để đảm bảo đồng bộ, ông Thành đề xuất phân cấp giao cho phường quản lý toàn bộ vỉa hè trên địa bàn, và các tuyến đường nội khu bộ phường có chiều rộng hơn 13 m.

"Điều này sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ giải quyết thủ tục cho người dân nhanh chóng hơn", ông Thành nói.

Về mức thu phí, ông Thành cho biết do đặc thù nằm ở khu vực trung tâm, mức phí hiện hành theo Nghị quyết 15/2023 của HĐND TP.HCM đang ở mức khá cao. Điều này khiến nhiều cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ giữ xe phục vụ ăn uống, kinh doanh còn trăn trở, chưa mặn mà đăng ký. Do đó, phường An Đông kiến nghị rà soát, điều chỉnh lại mức giá thuê cho phù hợp.

Cũng theo ông Thành, thực tế hiện nhu cầu nhu cầu sử dụng vỉa hè để kinh doanh là rất lớn nên phường kiến nghị thành phố sớm có chính sách, cơ sở pháp lý cho phép người dân đăng ký sử dụng vỉa hè để kinh doanh, mua bán nhằm đáp ứng đúng thực tiễn phát triển đô thị và giải quyết bài toán sinh kế.