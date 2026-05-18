Người dân đăng ký, nộp hơn 450 triệu đồng để sử dụng vỉa hè phường An Đông

Sáng 18.5, đại diện UBND phường An Đông (TP.HCM) cho biết sau 3 ngày thí điểm cấp phép đăng ký sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường qua phần mềm, phường tiếp nhận 29 trường hợp với tổng số phí đăng ký hơn 450 triệu đồng.

Nhiều nhất là đăng ký tổ chức giữ xe với 25 trường hợp, trong đó 2 trường hợp thuộc thẩm quyền của phường và 23 trường hợp thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng. Kế đến là 3 trường hợp đăng ký tổ chức thi công xây dựng và 1 trường hợp đăng ký tổ chức hoạt động văn hóa.

Về quy trình cấp phép, đại diện phường An Đông cho biết sau khi người dân đăng ký xong, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị sẽ đối chiếu với tuyến đường theo phân cấp quản lý.

Nếu tuyến đường thuộc thẩm quyền của phường thì Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị sẽ cấp phép luôn, còn nếu thuộc Sở Xây dựng thì chuyển cho sở xử lý. Thời gian giải quyết thủ tục cấp phép không quá 5 ngày làm việc.

Mức phí sử dụng vỉa hè phường An Đông được áp dụng theo Nghị quyết 01/2018 và Nghị quyết 15/2023 của HĐND TP.HCM.

Vỉa hè đường Hùng Vương (phường An Đông, TP.HCM) khá rộng rãi, đủ điều kiện cho phép người dân đăng ký sử dụng tạm thời một phần

Từ ngày 15.5, phường An Đông bắt đầu phép sử dụng vỉa hè, lòng đường cho 6 hoạt động: phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ; tổ chức đám cưới; trông giữ xe khi cần thiết.

Để đăng ký, người dân dùng điện thoại quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn https://urlvn.net/viahe-andong bằng máy tính để thao tác. Người dân sẽ cung cấp các thông tin cá nhân, vị trí đăng ký sử dụng vỉa hè, diện tích sử dụng, số điện thoại và email liên hệ. Khi hồ sơ đủ điều kiện, kết quả cấp phép được gửi về qua email, người dân thanh toán qua mã QR đính kèm.