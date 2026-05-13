Cách đăng ký sử dụng vỉa hè, lòng đường ở phường An Đông qua app

Từ ngày 15.5, UBND phường An Đông, TP.HCM sẽ áp dụng đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên môi trường số, thông qua phần mềm "Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông".

Để đăng ký, người dân dùng điện thoại quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn https://urlvn.net/viahe-andong bằng máy tính để thao tác. Đây được xem là bước chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu điện tử đối với hoạt động sử dụng vỉa hè trên địa bàn.

Việc cấp phép, thu phí được thực hiện trên cơ sở các nghị quyết của HĐND TP.HCM về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và các quy định mới của Chính phủ liên quan quản lý đường bộ, trật tự an toàn giao thông.

Giao diện phần mềm "Cấp phép lòng đường, vỉa hè phường An Đông" ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác ngoài giao thông.

Cụ thể, 6 nhóm mục đích được xem xét cấp phép gồm: phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ; tổ chức đám cưới; trông giữ xe khi cần thiết. Địa phương không cấp phép cho trường hợp đăng ký sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Ngoài cấp phép sử dụng vỉa hè, phường bổ sung tính năng dùng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để gửi xe tại các vị trí được phép trên lòng đường mà không cần nhân viên trực tiếp.

Theo tìm hiểu, việc đăng ký sử dụng lòng đường, vỉa hè bằng điện thoại, máy tính khá thuận tiện, trên giao diện có phần hướng dẫn cách thức thực hiện theo từng bước.

Người dân sẽ cung cấp các thông tin cá nhân, vị trí đăng ký sử dụng vỉa hè, diện tích sử dụng, số điện thoại và email liên hệ. Khi hồ sơ đủ điều kiện, kết quả cấp phép được gửi về qua email, người dân thanh toán qua mã QR đính kèm.

Mục tiêu của phường là đồng bộ dữ liệu quản lý, chuẩn hóa quy trình đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng kỹ thuật theo hướng công khai, hiện đại và ứng dụng chuyển đổi số.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Đông là đơn vị quản lý phần mềm và trực tiếp thu phí các trường hợp được cấp phép trên các tuyến đường quản lý. Công an phường được giao tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng lòng đường, vỉa hè nhưng không đăng ký hoặc sử dụng không đúng nội dung được cấp phép…

Các bước đăng ký sử dụng vỉa hè, lòng đường ở phường An Đông ẢNH: UBND PHƯỜNG AN ĐÔNG