Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM sẽ cấp phép sử dụng vỉa hè qua phần mềm từ tháng 6.2026

Sỹ Đông
Sỹ Đông
25/05/2026 19:01 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu triển khai phần mềm cấp phép sử dụng vỉa hè ngay đầu tháng 6.2026 giúp người dân hạn chế thủ tục, chi phí tuân thủ.

Yêu cầu trên được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nêu tại hội nghị sơ kết kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, diễn ra chiều 22.5.

Ông Cường cho biết trước đây, TP.HCM từng cho phép người dân, tổ chức sử dụng vỉa hè cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, pháp lý hiện nay chỉ cho phép dùng làm nơi trông giữ xe và một vài hoạt động xây dựng, vệ sinh môi trường, tổ chức đám tang, đám cưới. "Hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh trên vỉa hè đều không được cấp phép", ông Cường nói.

Dù vậy, sắp tới địa phương có thể vận dụng pháp lý mới của luật Xây dựng, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật Đô thị đặc biệt. Trong đó, luật Đô thị đặc biệt dự kiến trao thẩm quyền cho địa phương chủ động quản lý lòng đường, vỉa hè phù hợp thực tiễn hơn.

TP.HCM sẽ cấp phép sử dụng vỉa hè qua phần mềm từ tháng 6.2026 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu sớm triển khai phần mềm cấp phép sử dụng vỉa hè

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về phần mềm cấp phép sử dụng vỉa hè, ông Cường cho biết trước đây quận 1 từng triển khai ở hàng chục tuyến đường, còn phường An Đông đã áp dụng từ ngày 15.5. "Phần mềm của phường An Đông rất tốt nhưng chỉ áp dụng trong phường", ông Cường đánh giá.

Vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề xuất thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên toàn thành phố. Lãnh đạo TP.HCM đánh giá phần mềm này có khả năng kết nối liên thông với hệ thống của Bộ Xây dựng, có nhiều thông tin dùng chung được khai thác.

Ông Cường nêu thực tế người dân thấy lực lượng chức năng chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị nhưng lại không cấp phép cho trông giữ xe. Chưa kể, cách thức, trình tự đăng ký theo bản giấy hay phần mềm cũng chưa rõ ràng. "Nếu được thì Sở Xây dựng áp dụng từ đầu tháng 6.2026, vừa làm, vừa đánh giá, vừa điều chỉnh. Phần mềm này sẽ tạo điều kiện cho người dân hạn chế bớt thủ tục, chi phí tuân thủ", ông Cường nói thêm.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, phần mềm do sở đề xuất có các tính năng như: tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép trực tuyến, kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng; quản lý, phê duyệt và lưu trữ hồ sơ điện tử; quản lý công tác cấp phép, chấp thuận trên nền bản đồ số của TP.HCM; quản lý công tác thu phí lệ phí…

Lãnh đạo TP.HCM cũng giao Sở Tài chính tổng hợp các kiến nghị của phường, xã về kinh phí hỗ trợ làm việc ngoài giờ, kinh phí duy tu, thuê kho bãi tạm giữ tang vật để tham mưu, báo cáo trước ngày 15.6. Những gì thuộc thẩm quyền thì xử lý ngay.

Tin liên quan

Người dân đăng ký, nộp hơn 450 triệu đồng để sử dụng vỉa hè phường An Đông

Người dân đăng ký, nộp hơn 450 triệu đồng để sử dụng vỉa hè phường An Đông

Trong 29 trường hợp đăng ký sử dụng một phần vỉa hè phường An Đông, phần lớn người dân, hộ kinh doanh muốn sử dụng làm nơi giữ xe.

Cao điểm xử lý lấn chiếm vỉa hè: Công an TP.HCM phạt 408 bãi xe không phép

Cách đăng ký sử dụng vỉa hè, lòng đường ở phường An Đông qua app

Khám phá thêm chủ đề

phần mềm cấp phép sử dụng vỉa hè TP.HCM cấp phép sử dụng vỉa hè Bùi Xuân Cường Trật tự đô thị xử lý lấn chiếm vỉa hè
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận