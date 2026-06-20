Lý do biểu tượng chiếc lá trên Google Maps xuất hiện ngày càng nhiều

Mặc dù có nhiều ứng dụng thay thế, Google Maps vẫn được xem là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực định vị và du lịch nhờ vào hiệu suất vượt trội trong việc tìm kiếm tuyến đường nhanh nhất và cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các tính năng trên Google Maps và một trong số đó là khả năng chỉ dẫn các tuyến đường thân thiện với môi trường.

Chiếc lá không chỉ tuyến đường đi nhanh nhất, mà là tuyến đường giúp tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể ẢNH: K. VĂN

Khi người dùng bắt đầu điều hướng trên Google Maps và thấy biểu tượng chiếc lá bên cạnh thời gian và khoảng cách, điều đó có nghĩa người dùng đang đi trên một tuyến đường được tối ưu hóa để giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ. Tính năng này tính toán dựa trên lưu lượng giao thông, độ dốc của các đoạn đường và khả năng duy trì tốc độ ổn định nhằm đảm bảo lái xe sử dụng ít nhiên liệu nhất có thể. Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng tính năng này chỉ hoạt động nhằm tối ưu tuyến đường thân thiện môi trường, có thể chậm hơn một chút so với tuyến chính, nhưng không đáng kể.

Cách bật tắt biểu tượng chiếc lá trên Google Maps

Nếu không quan tâm đến tính năng thân thiện với môi trường hoặc đơn giản là cảm thấy biểu tượng chiếc lá gây khó chịu, người dùng có thể tắt tính năng này đi bằng vài bước đơn giản trên cả thiết bị Android và iOS.

Đầu tiên, mở ứng dụng Google Maps và truy cập vào hồ sơ của người dùng (trong trường hợp iPhone). Tiếp theo, chọn Cài đặt > Đi theo chỉ dẫn > Lựa chọn cho tuyến đường. Tại đây, người dùng sẽ thấy nút bật/tắt chế độ ưu tiên hiển thị tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu.

Người dùng có thể bật/tắt tính năng Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu theo hai cách khác nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều chỉnh chế độ này trong khi đang điều hướng bằng cách nhấn vào biểu tượng bên trái nút Chia sẻ trong thanh tùy chọn phương tiện di chuyển, sau đó bật/tắt nút Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu.

Để tối ưu hóa tính năng này, người dùng cần cấu hình loại động cơ xe của mình trong ứng dụng bằng cách vào trang hồ sơ, chọn Cài đặt > Xe của bạn. Tại đây, hãy chọn loại động cơ phù hợp, bao gồm xăng, dầu diesel, xe lai hoặc điện. Đây là lựa chọn quan trọng để đảm bảo người dùng nhận được tuyến đường thân thiện với môi trường tối ưu nhất.

Với tính năng trên, Google Maps không chỉ giúp người dùng di chuyển hiệu quả mà còn góp phần bảo vệ môi trường và giảm chi phí đi lại hằng ngày.