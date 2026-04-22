Thuê ô tô điện tự lái dịp lễ, cần lưu ý gì?

Dịp lễ 30.4 - 1.5 thường là thời điểm nhu cầu thuê xe tự lái tăng cao, đặc biệt với các gia đình hoặc nhóm người thuê muốn chủ động lịch trình. Những năm gần đây, ô tô điện bắt đầu xuất hiện trong danh mục cho thuê tại nhiều đơn vị, thu hút người dùng nhờ chi phí vận hành thấp và trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, khác với xe xăng truyền thống, việc thuê, sử dụng ô tô điện đòi hỏi người lái phải chuẩn bị kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.

Nhu cầu thuê ô tô điện tự lái ngày càng tăng, đặc biệt trong các dịp lễ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thực tế cho thấy, không ít người lần đầu thuê ô tô điện tự lái vẫn giữ thói quen sử dụng như khi lái xe xăng, dẫn đến việc đánh giá sai phạm vi di chuyển hoặc chủ quan với vấn đề năng lượng. Trong khi đó vào dịp lễ, lưu lượng xe tăng cao, các trạm sạc có thể quá tải, những yếu tố này càng dễ ảnh hưởng đến hành trình nếu không được tính toán kỹ lưỡng.

Thuê xe điện tự lái khác gì xe xăng?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa ô tô điện và xe dùng động cơ đốt trong nằm ở cách "tiếp nhiên liệu". Nếu như việc đổ xăng chỉ mất vài phút và dễ dàng tìm thấy trạm ở hầu hết các tuyến đường thì với ô tô điện, người dùng cần quan tâm đến hệ thống trạm sạc và thời gian sạc pin.

Trước khi quyết định thuê xe, người dùng nên tìm hiểu kỹ về quãng đường di chuyển tối đa của mẫu xe dự định thuê sử dụng trong điều kiện thực tế. Con số nhà sản xuất công bố thường chỉ mang tính tham khảo, bởi quãng đường này có thể giảm đáng kể nếu xe chở đủ tải, bật điều hòa liên tục hoặc di chuyển trên cao tốc ở dải tốc độ cao hoặc đi đường địa hình đèo dốc.

Tính toán trước quãng đường và hệ thống trạm sạc là điều cần thiết khi thuê ô tô điện tự lái ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ đó, việc lập kế hoạch hành trình càng đóng vai trò quan trọng hơn. Người lái cần xác định rõ điểm đến, các chặng dừng, đặc biệt là vị trí các trạm sạc trên tuyến đường. Với những hành trình phổ biến như từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Đà Lạt hay các tỉnh miền Tây Nam Bộ, hoặc từ Hà Nội đi các tỉnh, thành lân cận (khu vực miền bắc); dù hạ tầng sạc đang dần được cải thiện nhưng vẫn chưa phủ kín như trạm xăng. Do đó, lựa chọn tuyến đường phù hợp có thể giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực tìm kiếm điểm sạc giữa đường.

Ngoài ra, thời gian sạc cũng là yếu tố cần cân nhắc. Ngay cả với trạm sạc nhanh, người dùng vẫn phải chờ từ vài chục phút đến hơn một giờ để nạp đủ pin cho hành trình tiếp theo. Trong dịp lễ, khi lượng xe điện tăng, việc phải xếp hàng chờ sạc hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này đòi hỏi người lái phải chủ động hơn trong việc phân bổ thời gian, tránh rơi vào tình huống bị động.

Những lưu ý khác khi thuê ô tô điện tự lái

Bên cạnh câu chuyện về hạ tầng sạc, một số yếu tố khác như kiểm tra pin, tính toán chi phí hay cách lái,… cũng thường bị người dùng bỏ qua khi thuê ô tô điện tự lái, đặc biệt là những người lần đầu trải nghiệm.

Trước hết phải xem xét, kiểm tra tình trạng pin khi nhận xe. Không giống xe xăng thường được giao xe với bình xăng đầy, nhiều xe điện cho thuê nhưng chưa được sạc đầy. Người thuê cần kiểm tra kỹ dung lượng pin còn lại, đồng thời hỏi rõ về chính sách bàn giao - hoàn trả để tránh phát sinh chi phí. Một số đơn vị có thể yêu cầu trả xe với mức pin tương đương khi nhận hoặc tính phí nếu pin xuống quá thấp.

Chi phí sạc cũng là vấn đề cần làm rõ ngay từ đầu. Tùy theo chính sách của từng đơn vị cho thuê, người dùng có thể phải tự chi trả chi phí sạc trong quá trình sử dụng hoặc được hỗ trợ một phần. Việc không nắm rõ điều này có thể khiến tổng chi phí chuyến đi tăng lên đáng kể so với dự tính ban đầu.

Việc cầm lái ô tô điện cũng khác biệt nhiều so với xe xăng, dầu; do đó người dùng, nhất là người mới làm quen loại xe này nên cẩn thận tránh rủi ro ẢNH: B.H

Ngoài ra, việc sử dụng ô tô điện cũng có những khác biệt nhất định so với xe xăng. Khả năng tăng tốc nhanh, gần như không có độ trễ là một ưu điểm, nhưng cũng đòi hỏi người lái làm quen để tránh tình huống đạp ga quá mạnh trong đô thị đông đúc.

Một yếu tố khác nữa cũng ít được chú ý là thói quen sử dụng các tiện ích trên xe. Việc bật điều hòa, sử dụng nhiều thiết bị điện hoặc chở nặng, di chuyển tốc độ cao liên tục có thể khiến mức tiêu hao năng lượng tăng lên, từ đó rút ngắn quãng đường di chuyển. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những hành trình dài hoặc khu vực ít trạm sạc.

Bên cạnh đó, người thuê cũng nên chuẩn bị sẵn các ứng dụng liên quan đến hệ thống trạm sạc, bản đồ hoặc hỗ trợ vận hành xe điện. Những ứng dụng này không chỉ giúp định vị trạm sạc gần nhất mà còn cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động, loại sạc tương thích, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và tránh những tình huống bị động.

Cuối cùng, khi ký hợp đồng thuê, các điều khoản như giới hạn quãng đường di chuyển mỗi ngày, phụ phí vượt km hay quy định về bảo hiểm cũng cần được đọc kỹ. Xe điện tuy có ít chi tiết cơ khí hơn, nhưng chi phí sửa chữa, thay thế pin hoặc linh kiện điện tử thường cao, vì vậy việc nắm rõ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố là điều không thể bỏ qua.