Xe số tự động: Khi nào nên thay dầu động cơ, dầu hộp số?

Hoàng Cường
21/04/2026 21:00 GMT+7

Dầu động cơ, dầu hộp số là những dung dịch quan trọng cần được thay thế định kỳ sau một thời gian sử dụng ô tô số tự động, tuy nhiên không phải bất kỳ ai sử dụng ô tô… cũng nắm rõ thời điểm để thay dầu động cơ, dầu hộp số trên ô tô số tự động.

Tương tự các dòng xe tay ga, sau một thời gian sử dụng ô tô số tự động, hai dung dịch quan trọng gồm dầu động cơ và hộp số cần được kiểm tra, thay thế định kỳ. Thực tế, hai loại dầu này có vai trò khác nhau và thời gian thay dầu cũng khác nhau. Do đó, không phải bất kỳ ai sử dụng ô tô, đặc biệt các chị em phụ nữ hay những người dùng ô tô hết hạn bảo hành… cũng nắm rõ thời điểm lý tưởng để thay dầu động cơ, dầu hộp số trên ô tô số tự động.

Nhìn chung, dầu động cơ cần được thay thường xuyên hơn do tiếp xúc trực tiếp với cặn bẩn từ quá trình đốt cháy bên trong. Ngược lại, dầu hộp số có xu hướng bền hơn nhưng cũng cần được thay đúng thời hạn. Do đó, người sử dụng ô tô số tự động cần có những ghi chú hay cài đặt để nhắc nhở, qua đó tính toán thời điểm phù hợp để thay dầu động cơ, dầu hộp số.

Dầu động cơ cần được thay thường xuyên hơn do tiếp xúc trực tiếp với cặn bẩn từ quá trình đốt cháy bên trong

Thực tế, những người mua ô tô mới thường căn cứ vào số kilomet xe đã đi, trong khi một số người dùng ô tô số tự động đời cũ hay các xe đã hết hạn bảo hành thường áp dụng công thức cứ 4 lần thay dầu động cơ, sẽ thay dầu hộp số 1 lần. Tuy nhiên, theo anh Dương Quang Kiệt, Trưởng bộ phận kỹ thuật của một garage chuyên chăm sóc, sửa chữa ô tô tại phường Bình Trưng, TP.HCM, thực tế không có công thức chung nào để xác định thời điểm thay dầu động cơ và dầu hộp số trên ô tô số tự động, vì mỗi loại xe, loại dầu và điều kiện sử dụng đều khác nhau.

Về cơ bản, người dùng ô tô số tự động nên căn cứ vào đồng hồ chỉ số kilomet đã đi (ODO) và thời gian sử dụng, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. Anh Kiệt cho biết: "Đối với dầu động cơ, theo khuyến cáo từ các nhà sản xuất ô tô, người dùng ô tô số tự động nên thay thế sau mỗi 5.000 - 10.000 km hoặc khoảng 6 tháng sử dụng".

Người dùng ô tô số tự động nên căn cứ vào đồng hồ chỉ số kilomet đã đi (ODO) và thời gian sử dụng để thay dầu

Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng xe, người dùng có thể chọn thời điểm thay dầu động cơ. Nếu sử dụng ô tô số tự động thường xuyên trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc dừng, chạy liên tục, người dùng nên thay dầu nhớt sau mỗi 5.000 km để đảm bảo động cơ được bảo vệ tối ưu. Mặt khác, nếu xe được sử dụng thường xuyên hơn trên những con đường bằng phẳng, đường trường… thì chu kỳ thay dầu có thể kéo dài đến 7.500 km hoặc thậm chí 10.000 km, tùy thuộc vào chất lượng dầu.

"Dầu động cơ ô tô hiện nay có rất nhiều loại của nhiều thương hiệu khác nhau được bán trên thị trường. Có các loại tiêu chuẩn và loại cao cấp, dầu bán tổng hợp hay dầu tổng hợp… do đó cho phép sử dụng ở những giới hạn khác nhau. Có loại sau khoảng 5.000 km đã phải thay nhưng cũng có loại có thể sử dụng tới 7.000 km hoặc 10.000 km mới cần thay", anh Kiệt chia sẻ thêm.

Các nhà sản xuất ô tô khuyến cáo người dùng nên thay thế dầu hộp số tự động sau mỗi 20.000 - 40.000 km hoặc sau 1,5 - 2 năm sử dụng xe

Trong khi đó, dầu hộp số tự động có chu kỳ thay thế dài hơn so với dầu động cơ. Thông thường, các nhà sản xuất ô tô khuyến cáo người dùng nên thay thế dầu hộp số tự động sau mỗi 20.000 - 40.000 km, hoặc sau 1,5 - 2 năm sử dụng xe. Bên cạnh đó, loại hộp số cũng ảnh hưởng đến thời điểm thay dầu. Theo anh Kiệt, hộp số tự động vô cấp - CVT thường nhạy cảm hơn, vì vậy nên thay dầu sớm hơn so với hộp số tự động thông thường (AT). Nếu xe thường xuyên được sử dụng trên địa hình như leo dốc, chở hàng nặng hoặc trong điều kiện giao thông tắc nghẽn, chu kỳ thay dầu hộp số nên được rút ngắn xuống khoảng 20.000 km.

Việc xác định rõ thời điểm thay dầu động cơ, dầu hộp số sẽ góp phần giúp người sử dụng ô tô số tự động chủ động hơn trong việc chăm sóc, bảo dưỡng xe. Quan trọng hơn còn đảm bảo cho động cơ, hộp số luôn vận hành ổn định, trơn tru qua đó giúp xe bền bỉ theo thời gian, tránh được những hư hại phát sinh do dầu động cơ, dầu hộp số quá bẩn hay bị hao hụt.

