Dùng iPhone nên chọn Apple Maps hay Google Maps?

Apple Maps và Google Maps là hai ứng dụng dẫn đường phổ biến hiện nay nhằm giúp người lái xe di chuyển "từ điểm A đến B" trở nên đơn giản hơn bằng cách tận dụng hệ thống định vị GPS. Trong khi người dùng Android có thể không quan tâm đến Apple Maps, người dùng iPhone sẽ phải đắn đo trong việc lựa chọn giữa việc tải và cài đặt Google Maps quen thuộc hay Apple Maps vốn được cài mặc định trên iPhone.

Vậy Apple Maps hay Google Maps tốt hơn? Trải nghiệm thực tế của tài xế thường xuyên cho thấy câu trả lời không hẳn như nhiều người nghĩ.

Apple Maps: Sự lựa chọn đơn giản và trực quan

Apple Maps được ưa chuộng bởi giao diện rõ ràng và dễ sử dụng. Ứng dụng giúp người lái tập trung vào việc lái xe mà không bị phân tâm bởi thông tin thừa thãi. Chỉ dẫn của Apple Maps cũng mang tính trực quan hơn, ví dụ như "rẽ phải tại đèn giao thông tiếp theo", thay vì chỉ đơn thuần là khoảng cách.

Giao diện của Apple Maps khá rõ ràng và dễ sử dụng ẢNH: K. VĂN

Hệ sinh thái của Apple cũng là một điểm cộng lớn khi các thiết bị như CarPlay, Apple Watch và iPhone hoạt động liền mạch với nhau. Bên cạnh đó, Apple Maps chú trọng đến quyền riêng tư của người dùng bằng cách giảm thiểu việc thu thập dữ liệu vị trí.

Tuy nhiên, Apple Maps cũng có một số nhược điểm, như thiếu một số tính năng nếu không sử dụng thiết bị Apple và đôi khi gặp phải các bản cập nhật gây khó chịu.

Google Maps: Dữ liệu phong phú và tính năng đa dạng

Ngược lại, Google Maps nổi bật với kho dữ liệu khổng lồ, cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về tình trạng giao thông, tai nạn và điều kiện đường sá. Ứng dụng cũng tích hợp tính năng khám phá, cho phép người dùng tìm kiếm đánh giá, thực đơn và hình ảnh của các địa điểm.

Quá nhiều tính năng hiển thị trên Google Maps khiến người dùng cảm thấy bối rối ẢNH: K. VĂN

Mặc dù có nhiều tính năng hấp dẫn, nhưng nhiều thông tin không nhất thiết trên Google Maps đồng nghĩa với việc điều hướng khó chịu hơn. Đối với những người lái xe chuyên nghiệp, sự rõ ràng và dễ đọc trong chỉ dẫn là rất quan trọng. Apple Maps đáp ứng tốt hơn các tiêu chí này, giúp người lái giữ mắt trên đường thay vì dán mắt vào màn hình.

Cuối cùng, cả Apple Maps và Google Maps đều có những ưu điểm riêng. Tuy nhiên, với những người lái xe thường xuyên, Apple Maps có thể là lựa chọn tốt hơn nhờ vào giao diện đơn giản và trải nghiệm người dùng tập trung.