Những ứng dụng điều hướng có thể thay thế Google Maps

Mặc dù Google Maps là ứng dụng đầu tiên mà nhiều người mở ngay khi lên xe, vẫn có những lựa chọn thay thế dễ dàng hơn dịch vụ của Google. Từ việc muốn tiết kiệm dữ liệu, bảo mật hay đơn giản là muốn trải nghiệm khác biệt, dưới đây là một số ứng dụng mà người dùng có thể lựa chọn thay vì Google Maps.

Waze (iOS và Android)

Waze có lẽ là lựa chọn thay thế phổ biến nhất cho Google Maps, đặc biệt là trong môi trường đô thị với điểm mạnh nhất là hiển thị thông tin thời gian thực do người dùng cung cấp.

Waze là một dịch vụ điều hướng cũng thuộc Google ẢNH: REUTERS

Những tính năng nổi bật từ Waze:

Thông tin cập nhật giao thông theo thời gian thực do chính người dùng cung cấp, gồm thông tin tức thời về tắc đường, tai nạn và công trình sửa chữa đường.

Thông báo cộng đồng để cảnh báo camera tốc độ, cảnh sát, vật cản trên đường hoặc các điều kiện nguy hiểm được chia sẻ.

Tính năng định tuyến lại thông minh giúp Waze tự tính toán lại để điều hướng tuyến đường nhanh nhất nếu có tắc đường trên tuyến đang di chuyển.

Mục tiêu chính của Waze không phải là hiển thị bản đồ với mọi chi tiết mà là tìm ra tuyến đường nhanh nhất có thể.

Giao diện đơn giản, có thể tùy chỉnh và hướng đến người lái với các thông tin rõ ràng, không có quá nhiều yếu tố gây xao nhãng trong quá trình điều hướng.

Tích hợp với các tình trạng giao thông địa phương, đặc biệt hiệu quả ở những thành phố có mật độ giao thông cao và tình trạng đường sá thay đổi liên tục.

HERE WeGo (iOS và Android)

HERE WeGo có cách tiếp cận trực tiếp hơn, là lựa chọn tốt cho những ai muốn một sản phẩm đơn giản và tiện dụng, tập trung vào những gì người dùng thực sự cần. Dịch vụ đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên đi du lịch hoặc muốn tiết kiệm dữ liệu di động.

HERE WeGo dành cho những ai muốn tiết kiệm dữ liệu ẢNH: HERE

Những tính năng nổi bật từ HERE WeGo:

Người dùng có thể tải xuống bản đồ ngoại tuyến toàn bộ quốc gia hoặc khu vực và duyệt mà không cần dữ liệu di động, rất hữu ích khi đi du lịch hoặc ở những khu vực có vùng phủ sóng mạng yếu.

Ít yếu tố hơn trên màn hình mang đến cái nhìn đơn giản, giúp việc điều hướng trực tiếp và dễ đọc hơn.

Chỉ dẫn tuyến đường dễ hiểu, tập trung vào những điểm cần thiết: rẽ ở đâu và khi nào đến nơi.

Là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn tiết kiệm dữ liệu di động.

Phạm vi phủ sóng toàn cầu cao khi hoạt động tốt ở nhiều quốc gia với bản đồ chính xác.

Các phương tiện giao thông đa dạng như các tuyến đường dành cho ô tô, phương tiện giao thông công cộng và thậm chí cả các tuyến đường dành cho người đi bộ được tối ưu hóa tốt ở một số khu vực.

Apple Maps (iOS)

Apple Maps đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây và trở thành một trong những ứng dụng điều hướng được sử dụng rộng rãi nhất, đặc biệt bởi người dùng iPhone trên toàn thế giới. Ứng dụng tập trung vào trải nghiệm đơn giản, tích hợp và ngày càng tin cậy.

Apple Maps ngày càng được cải thiện trong những năm gần đây ẢNH: REUTERS

Những tính năng nổi bật từ Apple Maps:

Hoạt động liền mạch trong hệ sinh thái của Apple, với tính năng đồng bộ hóa tự động giữa các thiết bị.

Giao diện đơn giản và mượt mà, giúp người dùng dễ đọc và ít gây xao nhãng trong quá trình điều hướng.

Định vị chính xác theo thời gian thực khi chỉ dẫn từng bước rõ ràng, với khả năng phản hồi tốt trong môi trường đô thị.

Đã có những tiến bộ đáng kể về độ phủ và chi tiết so với những ngày đầu.

Trải nghiệm đúng như mong đợi trên iOS khi hoạt động mượt mà, không cần thêm ứng dụng hay thiết lập nào khác.

Công cụ hữu ích cho những người muốn điều hướng đi bộ trong thành phố.

Nhìn chung, Google Maps vẫn là lựa chọn toàn diện nhất đối với hầu hết người dùng, nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất. Waze nổi bật với thông tin giao thông, HERE WeGo nhờ sự đơn giản và khả năng hoạt động ngoại tuyến, còn Apple Maps tận dụng sức mạnh từ hệ sinh thái thiết bị Apple.