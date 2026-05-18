7 thủ thuật giúp tăng trải nghiệm Google Maps

Ẩn sau thanh tìm kiếm và các menu bên cạnh Google Maps là những tính năng nâng tầm ứng dụng này từ một công cụ hướng dẫn giao thông đơn giản thành một trợ lý cá nhân thực thụ, hỗ trợ tăng năng suất và đảm bảo an toàn.

Google Maps có nhiều chế độ hữu ích chờ người dùng khám phá

Nếu muốn sử dụng Google Maps thành thạo như một chuyên gia, dưới đây là các chức năng "ẩn" hứa hẹn mang lại cho người dùng một trải nghiệm thú vị hơn.

Đo khoảng cách theo đường thẳng

Để biết khoảng cách chính xác giữa hai tòa nhà hoặc chiều dài của một mảnh đất mà không tính đường sá, Google Maps có thước đo tích hợp sẵn.

Cách thực hiện: Nhấn và giữ bất kỳ điểm nào trên bản đồ để đặt điểm đánh dấu. Kéo phần "Ghim đã thả" lên và chọn mục "Đo khoảng cách". Bây giờ, chỉ cần di chuyển bản đồ để tính đường thẳng đến bất kỳ điểm nào khác mà người dùng muốn đo khoảng cách.

Không bao giờ đi lạc chỗ đỗ xe

Việc quên mất mình đã đỗ xe ở đâu trong bãi đỗ xe khổng lồ là một điều gây khó chịu thường gặp. Ứng dụng Google Maps giải quyết vấn đề này chỉ trong hai giây.

Cách thực hiện: Khi đến nơi, hãy nhấp vào chấm màu xanh lam hiển thị vị trí hiện tại. Chọn tùy chọn "Lưu vị trí đỗ xe".

Thực tế ảo với chế độ xem trực tiếp

Đi bộ quanh những thành phố xa lạ có thể gây bối rối, đặc biệt là khi ra khỏi tàu điện ngầm. Tính năng Live View sử dụng camera điện thoại để chiếu những mũi tên khổng lồ lên thế giới thực.

Cách thực hiện: Nhấp vào điểm muốn đến và chọn chỉ đường, sau đó chạm vào biểu tượng Live View (nút ống kính gần Bắt đầu). Ứng dụng sẽ nhận diện các tòa nhà và chỉ cho người dùng chính xác vị trí cần rẽ, mà không cần người dùng phải tự đọc bản đồ.

Chia sẻ vị trí theo thời gian thực

Khi về nhà một mình hay muốn gia đình/bạn bè biết bản thân đi đến đâu, người dùng có thể chia sẻ vị trí theo thời gian thực.

Cách thực hiện: Nhấp vào ảnh đại diện và chọn "Chia sẻ vị trí". Người dùng có thể thiết lập thời gian cụ thể (ví dụ: 1 giờ) hoặc chia sẻ cho đến khi tự tắt. Đây là công cụ an toàn lý tưởng khi đi du lịch hoặc hẹn hò.

Bản đồ ngoại tuyến: sinh tồn khi không có dữ liệu

Nếu đi du lịch nước ngoài hoặc đến khu vực có vùng phủ sóng mạng không ổn định, đừng chỉ dựa vào mạng 4G hoặc 5G.

Cách thực hiện: Tìm kiếm một thành phố và trong menu vị trí và chọn "Tải xuống bản đồ ngoại tuyến". Bước này sẽ cho phép người dùng truy cập chỉ đường và điều hướng ngay cả khi điện thoại đang ở chế độ máy bay.

Tham khảo lịch sử vị trí

Đã bao giờ người dùng thử nhớ lại tên của nhà hàng tuyệt vời mà mình đã đến cách đây 3 tháng chưa? Tính năng "Dòng thời gian của bạn" sẽ ghi nhớ điều đó.

Cách thực hiện: Nếu đã bật lịch sử vị trí, hãy nhấp vào hồ sơ của người dùng rồi nhấp vào "Dòng thời gian của bạn". Người dùng có thể xem các hành trình của mình theo ngày, tháng hoặc năm.

Du hành xuyên thời gian với Street View

Người dùng hoàn toàn có thể xem con phố mình đang sống trông như thế nào cách đây 10 hoặc 15 năm, tùy thuộc dữ liệu mà Google đã cập nhật.

Cách thực hiện: Tìm địa điểm muốn xem Street View, sau đó nhấp vào ảnh thu nhỏ có biểu tượng xoay 360 độ (nằm góc dưới bên trái màn hình).

Google Maps đã phát triển từ một công cụ dẫn đường thành một nền tảng giúp dễ dàng truy cập và thuận tiện hơn. Trải nghiệm những tính năng này không chỉ đơn giản hóa công việc hằng ngày của người dùng mà còn biến smartphone thành một thiết bị thông minh và mạnh mẽ hơn nhiều.