Google Maps có tính năng hỗ trợ sức khỏe và tránh kẹt xe ít người biết

Phong Đỗ
03/02/2026 15:39 GMT+7

Google Maps không đơn thuần chỉ dùng để tìm đường, nó còn có một tính năng giúp người dùng 'né' kẹt xe và bụi mịn.

Theo Tom’s Gudie, Google Maps từ lâu gắn bó với hành trình di chuyển của hàng triệu người trên thế giới, nhưng phần lớn chúng ta mới chỉ đang sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của ứng dụng này.

Tính năng ẩn biến Google Maps thành trợ lý sức khỏe

Theo đó, ngay trên giao diện chính, có một nút bấm mang tên 'Chi tiết bản đồ' (Map Details) thường bị ngó lơ, nhưng lại chứa đựng những lớp thông tin cực kỳ quyền năng, giúp việc đi lại trở nên thông minh và an toàn hơn bao giờ hết.

Thay vì chỉ hiển thị các con đường và địa danh khô khan, tính năng này cho phép người dùng kích hoạt các lớp dữ liệu chuyên sâu tùy theo nhu cầu thực tế. Điển hình là lớp 'Giao thông', giúp bao quát toàn cảnh tình hình kẹt xe trong khu vực theo thời gian thực mà không cần phải bắt đầu một hành trình cụ thể.

Đối với những người thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng, lớp 'Giao thông công cộng' sẽ làm nổi bật mọi nhà ga và điểm dừng gần nhất một cách rõ nét, loại bỏ hoàn toàn việc phải phóng to bản đồ một cách phiền phức để tìm kiếm như trước đây.

Google Maps có một 'vũ khí bí mật' về sức khỏe ít người biết - Ảnh 1.

Các lớp chi tiết bản đồ hữu ích trên Google Maps

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ dừng lại ở việc dẫn đường, Google Maps còn quan tâm đến sức khỏe người dùng thông qua các lớp dữ liệu về 'Chất lượng không khí' hay 'Cháy rừng'. Những thông tin này cực kỳ giá trị đối với những người nhạy cảm với ô nhiễm hoặc đang có kế hoạch du lịch, dã ngoại. Ngoài ra, lớp 'Chế độ xem phố' (Street View) sẽ tô đậm những cung đường đã có ảnh thực tế 360 độ, giúp bạn 'khảo sát' địa hình một cách chân thực nhất trước khi đặt chân đến một nơi hoàn toàn mới.

Việc truy cập những tính năng này khá đơn giản, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng hai hình thoi xếp chồng ở góc trên bên phải màn hình, từ đó mở ra cả một thế giới dữ liệu hữu ích.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phức tạp, việc khai thác triệt để các lớp chi tiết bản đồ sẽ giúp bạn làm chủ mọi hành trình, tiết kiệm thời gian và bảo vệ sức khỏe tốt hơn trong cuộc sống hiện đại.

