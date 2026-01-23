5 cài đặt Google Maps được các chuyên gia công nghệ khuyên dùng

Google Maps từ lâu trở thành ứng dụng phổ biến của hàng triệu tài xế Việt. Tuy nhiên, đa số người dùng chỉ dừng lại ở việc mở ứng dụng, gõ địa chỉ và đi theo mũi tên xanh mặc định. Thực tế, Google đã trang bị một hệ sinh thái các tính năng ẩn sâu trong phần cài đặt, nếu biết cách tận dụng, chúng không chỉ giúp hành trình suôn sẻ hơn mà còn tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm tải căng thẳng khi lái xe.

Dưới đây là 5 thiết lập quan trọng mà các chuyên gia công nghệ khuyên mọi người dùng nên kiểm tra và thay đổi ngay lập tức để cá nhân hóa 'người dẫn đường' của mình.

'Lột xác' giao diện hiển thị

Mặc định, Google Maps hiển thị ở chế độ tiêu chuẩn đôi khi khá đơn điệu và khó quan sát trong một số điều kiện ánh sáng hoặc địa hình phức tạp. Bạn hoàn toàn có quyền kiểm soát cách bản đồ xuất hiện để phù hợp nhất với thị giác của mình.

Truy cập vào Ảnh đại diện > Cài đặt > Dẫn đường > Hiển thị bản đồ. Tại đây, một thế giới tùy chỉnh sẽ mở ra:

Chế độ màu sắc : Thay vì để tự động, bạn có thể ép cứng chế độ "Ngày" hoặc "Đêm" tùy theo thói quen mắt, giúp giảm lóa khi lái xe buổi tối hoặc tăng độ tương phản giữa trưa nắng.

: Thay vì để tự động, bạn có thể ép cứng chế độ "Ngày" hoặc "Đêm" tùy theo thói quen mắt, giúp giảm lóa khi lái xe buổi tối hoặc tăng độ tương phản giữa trưa nắng. Bản đồ 3D và Tòa nhà : Hãy bật tính năng "Hiển thị tòa nhà 3D". Việc nhìn thấy hình khối các tòa nhà xung quanh giúp khả năng định hướng không gian tốt hơn nhiều so với mặt phẳng 2D, đặc biệt khi di chuyển trong các khu đô thị dày đặc.

: Hãy bật tính năng "Hiển thị tòa nhà 3D". Việc nhìn thấy hình khối các tòa nhà xung quanh giúp khả năng định hướng không gian tốt hơn nhiều so với mặt phẳng 2D, đặc biệt khi di chuyển trong các khu đô thị dày đặc. Đồng hồ tốc độ: Một tính năng an toàn quan trọng là hiển thị giới hạn tốc độ và tốc độ hiện tại của xe ngay trên màn hình dẫn đường, giúp bạn tránh vi phạm luật giao thông.

Bật các tùy chọn hiển thị tòa nhà 3D, tốc độ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTOGEEK

Thuật toán tiết kiệm nhiên liệu thông minh

Google Maps không chỉ tìm đường ngắn nhất, nó còn có khả năng tìm đường tiết kiệm nhiên liệu nếu nó hiểu bạn đang di chuyển trên phương tiện gì. Thuật toán định tuyến sẽ thay đổi dựa trên việc bạn đi xe máy dầu, máy xăng, xe hybrid hay xe điện (EV). Ví dụ, xe điện sẽ ưu tiên đường bằng phẳng để tiết kiệm pin, trong khi xe máy dầu có thể tối ưu hơn ở đường cao tốc.

Chọn kiểu phương tiện cá nhân trên Google Maps ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTOGEEK

Vào Cài đặt > Phương tiện của bạn, hãy chọn chính xác loại động cơ. Đối với xe điện, bạn thậm chí có thể cài đặt loại phích cắm và bộ chuyển đổi để Google gợi ý trạm sạc tương thích. Đây là bước quan trọng để tối ưu hóa chi phí vận hành trong thời bão giá. Ngoài ra, để bớt nhàm chán, bạn có thể đổi biểu tượng mũi tên điều hướng thành các hình đại diện xe hơi (Sedan, SUV, xe tải) với màu sắc tùy chọn.

Cá nhân hóa Google Maps

Việc gõ đi gõ lại những địa chỉ quen thuộc như "nhà ba mẹ", "phòng tập Gym" hay "công ty đối tác A" là một sự lãng phí thời gian và tăng nguy cơ mất tập trung khi lái xe. Google Maps cho phép bạn gán các Nhãn (Label) riêng tư cho bất kỳ tọa độ nào.

Thêm nhãn cho các địa điểm quen thuộc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTOGEEK

Chỉ cần thả ghim hoặc tìm địa điểm, nhấn Thêm > Thêm nhãn và đặt một cái tên dễ nhớ. Sau này, bạn chỉ cần gõ "gym" hoặc "nhà sếp" vào thanh tìm kiếm, ứng dụng sẽ hiểu ngay lập tức. Các địa điểm được gắn nhãn cũng sẽ nổi bật trên bản đồ của riêng bạn, giúp việc định hình lộ trình trong đầu trở nên trực quan hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lưu lại các lộ trình thường xuyên di chuyển (áp dụng cho xe hơi và xe máy) để kích hoạt nhanh trong tab "Đã lưu".

Quy hoạch chuyến đi với tính năng Danh sách

Đây là tính năng bị đánh giá thấp nhất nhưng lại hữu dụng nhất cho dân du lịch hoặc những người thích khám phá ẩm thực. Thay vì nhớ nhớ quên quên, bạn có thể tạo các bộ sưu tập địa điểm như "quán cà phê làm việc", "địa điểm phượt Đà Lạt" hay "nhà hàng để tiếp khách".

Lưu danh sách các vị trí cần trải nghiệm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTOGEEK

Bằng cách vào tab Bạn (You) > Danh sách mới, bạn có thể tạo các danh sách riêng tư hoặc chia sẻ (Shared list) để bạn bè cùng đóng góp địa điểm cho chuyến đi chơi nhóm. Khi các địa điểm này nằm trong danh sách, chúng sẽ hiển thị icon nổi bật trên bản đồ, giúp bạn dễ dàng nhận diện khi lướt qua khu vực đó mà không cần tìm kiếm lại.

Tự động lưu vị trí đậu xe cho người hay quên

Giữa một bãi xe trung tâm thương mại rộng lớn hay một con phố lạ, việc quên vị trí đậu xe là tình huống oái oăm thường gặp. Google Maps có sẵn công cụ để giải quyết triệt để vấn đề này nhưng ít ai bật lên.

Lưu vị trí đậu xe trên Google Maps ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTOGEEK

Đầu tiên, hãy vào Cài đặt > Dẫn đường > Tùy chọn đỗ xe và bật "Tự động lưu vị trí đỗ xe". Quan trọng hơn, khi bạn vừa tắt máy xe, hãy mở Maps, nhấn vào chấm xanh dương (vị trí hiện tại) và chọn "Lưu vị trí đỗ xe" (Save parking). Với người dùng iOS và Android, tính năng này còn cho phép ghi chú thêm số cột, tầng hầm hoặc chụp ảnh cột mốc để đảm bảo bạn tìm thấy phương tiện một cách nhanh chóng.