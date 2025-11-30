Không còn lạc đường với tính năng ẩn của Google Maps

Theo MakeUseOf, với những người yêu thích đi bộ khám phá các thành phố mới, việc chuyển dịch những đường kẻ trừu tượng trên bản đồ 2D sang không gian thực tế 3D xung quanh thường gây bối rối. Đây là lúc tính năng 'Live View' của Google Maps phát huy tác dụng.

Tính năng Live View đáng trải nghiệm trên Google Maps

Thay vì bắt người dùng phải tự đoán hướng, tính năng này sử dụng công nghệ thực tại tăng cường (AR). Nó phủ trực tiếp các mũi tên chỉ hướng, biển báo khoảng cách và chỉ dẫn chuyển hướng (rẽ) lên hình ảnh thực tế thu được từ camera điện thoại. Cảm giác sử dụng Live View giống hệt như có một người bạn đi cùng, chỉ tay về phía trước và nói: "Đi đường này nè!".

Công nghệ thông minh đằng sau Live View không chỉ dựa vào GPS. Nó kết hợp camera và hệ thống máy học gọi là định vị toàn cầu (global localization). Khi bạn quét camera qua môi trường xung quanh, Google Maps sẽ nhận diện các tòa nhà, địa danh thực tế để xác định chính xác vị trí và hướng nhìn của bạn.

Giao diện chỉ đường trực quan của Live View ẢNH: LIFEWIRE

Công nghệ này đặc biệt hữu ích ở những khu vực đô thị phức tạp, nơi có nhiều lối đi bộ ngoằn ngoèo hoặc đường dốc mà bản đồ phẳng khó thể hiện hết.

Để trải nghiệm tính năng này, bạn cần sở hữu một chiếc smartphone hiện đại (hầu hết các máy iPhone và Android đời mới của Samsung, Google, OnePlus... đều hỗ trợ).

Mở Google Maps, nhập điểm đến và chọn Đường đi (Directions).

Chuyển sang tab Đi bộ (Walking).

Nhấn vào nút Live View (Chế độ xem trực tiếp) ở phía dưới màn hình.

Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn: Hướng camera vào các tòa nhà hoặc biển hiệu xung quanh (tránh quét vào người hoặc cây cối) để ứng dụng định vị. Ngay lập tức, các mũi tên ảo khổng lồ sẽ xuất hiện trên mặt đường, dẫn bạn đi từng bước một. Bạn cũng có thể thấy các địa danh nổi tiếng lơ lửng kèm khoảng cách trên màn hình.

Chế độ Live View trên Google Maps ẢNH: MAKEUSEOF

Lưu ý: Live View hoạt động tốt nhất ở ngoài trời, nơi có ánh sáng tốt và dữ liệu Street View (chế độ xem phố) đầy đủ. Bạn có thể linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ AR (khi giơ máy lên) và bản đồ 2D (khi hạ máy xuống) để tiết kiệm pin và quan sát tổng thể.