Công nghệ Thủ thuật

Các cử chỉ đơn giản giúp Google Maps dễ dùng hơn

Kiến Văn
Kiến Văn
20/01/2026 18:37 GMT+7

Google Maps là ứng dụng quen thuộc với nhiều người khi di chuyển bằng ô tô, đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng.

Tuy nhiên, bên cạnh các chức năng phổ biến, ứng dụng Google Maps vẫn có những thao tác ít được chú ý nhưng có thể giúp việc điều hướng trở nên thuận tiện hơn. Dưới đây là một vài cử chỉ đơn giản giúp người dùng có thể thao tác nhanh hơn trên bản đồ, đặc biệt hữu ích khi đang di chuyển.

Các cử chỉ đơn giản giúp Google Maps dễ dùng hơn - Ảnh 1.

Những cử chỉ ẩn giúp việc điều hướng Google Maps thuận tiện hơn bằng một tay

ẢNH: AFP

Chạm hai lần bằng một ngón tay

Thay vì chụm hai ngón tay như thông thường, người dùng Google Maps có thể chạm hai lần liên tiếp vào một vị trí trên bản đồ để phóng to. Cách này giúp thao tác nhanh, ít gây xao nhãng và phù hợp khi chỉ có thể sử dụng ứng dụng bằng một tay.

Chạm hai lần bằng hai ngón tay

Ngược lại với thao tác chạm hai lần bằng một ngón tay nói trên, người dùng có thể chạm hai lần bằng hai ngón tay nhằm đưa bản đồ trở về kích thước hiển thị mặc định. Trong trường hợp muốn thu nhỏ từng mức, người dùng vẫn cần sử dụng thao tác chụm hai ngón tay.

Xoay bản đồ bằng hai ngón tay

Đặt hai ngón tay lên màn hình và xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại, người dùng có thể thay đổi hướng hiển thị của bản đồ. Google Maps sẽ ghi nhớ hướng xoay này cho những lần mở ứng dụng sau. Để đưa bản đồ về hướng bắc mặc định, người dùng cần chạm vào biểu tượng la bàn ở góc trên bên phải.

Nhấn giữ để đánh dấu vị trí trên Google Maps

Khi nhấn giữ một điểm bất kỳ trên bản đồ, Google Maps sẽ tạo ghim đánh dấu vị trí đó, đồng thời hiển thị các địa điểm lân cận, tùy chọn chỉ đường, chia sẻ vị trí và các thông tin liên quan khác.

Những cử chỉ nói trên không chỉ giúp người dùng sử dụng Google Maps hiệu quả hơn mà còn đảm bảo an toàn khi di chuyển, đặc biệt là khi lái xe, vì nhiều thao tác có thể thực hiện chỉ bằng một tay.

