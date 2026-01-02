Apple Maps hay Google Maps tốt hơn cho người dùng iPhone?

Cách nay một thập kỷ, câu trả lời có vẻ rõ ràng, nhưng hiện tại, sự lựa chọn này không còn đơn giản. Đến năm 2025, cả hai ứng dụng đều cung cấp độ chính xác chỉ đường gần như tương đồng, thường đề xuất những tuyến đường giống nhau với thời gian đến dự kiến tương tự. Sự khác biệt giữa Apple Maps và Google Maps giờ đây chủ yếu phụ thuộc vào sở thích cá nhân và hệ sinh thái mà người dùng đang sử dụng.

Khoảng cách giữa Apple Maps và Google Maps ngày càng bị thu hẹp ẢNH: T3

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Apple Maps và Google Maps nằm ở phạm vi hệ sinh thái. Google Maps phục vụ hơn 2 tỉ người dùng hằng tháng và hoạt động trên nhiều nền tảng, bao gồm Android, iOS và trình duyệt web, khiến nó trở thành công cụ định vị phổ biến. Ngược lại, Apple Maps chỉ có sẵn trên các thiết bị của Apple và được tích hợp chặt chẽ vào iOS, watchOS và CarPlay. Mặc dù chức năng chỉ dẫn đường của cả hai ứng dụng tương tự nhau, sự khác biệt thực sự nằm ở triết lý bảo mật, thiết kế giao diện và các tính năng bổ sung.

Lợi thế của Apple Maps

Nếu quyền riêng tư là mối quan tâm hàng đầu, Apple Maps là lựa chọn tốt nhất. Khác với Google, Apple không yêu cầu người dùng đăng nhập để sử dụng ứng dụng, do đó dữ liệu định vị không được liên kết với tài khoản Apple. Apple sử dụng quy trình "làm mờ vị trí" để bảo vệ thông tin cá nhân, chuyển đổi vị trí chính xác thành khu vực tổng quát sau 24 giờ. Điều này giúp ngăn chặn việc xây dựng hồ sơ hành trình của người dùng, điều mà Google Maps thường làm để tối ưu hóa dịch vụ quảng cáo.

Apple Maps xem trọng vấn đề bảo mật của người dùng ẢNH: Chụp màn hình

Bên cạnh vấn đề bảo mật, Apple Maps cũng mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn cho tài xế. Giao diện của ứng dụng này gọn gàng và đơn giản, với các điều khiển quan trọng được đặt ở phần dưới cùng của màn hình giúp bản đồ luôn hiển thị rõ ràng. Hướng dẫn điều hướng cũng được trình bày một cách tự nhiên, dễ hiểu hơn. Đối với những người dùng quen thuộc với hệ sinh thái của Apple, sự tích hợp với Siri và Apple Watch là một điểm cộng lớn.

Lợi thế của Google Maps

Trong khi đó, Google Maps lại nổi bật với phạm vi phủ sóng rộng rãi. Ứng dụng hoạt động trên nhiều nền tảng và cung cấp dữ liệu giao thông thời gian thực nhờ vào lượng người dùng khổng lồ trên Android.

Google Maps không chỉ là công cụ chỉ đường mà còn là một công cụ tìm kiếm cho thế giới thực, với các đánh giá, ảnh và thông tin giá cả được tích hợp trực tiếp vào bản đồ. Giao diện của Google Maps ưu tiên khả năng tìm kiếm, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy địa điểm lân cận và nhận được các đề xuất cá nhân hóa.

Google Maps có nhiều lợi thế và được sử dụng phổ biến ẢNH: Chụp màn hình

Điểm khác biệt lớn nhất hiện nay giữa hai ứng dụng chính là trí tuệ nhân tạo (AI), với ứng dụng của Google có lợi thế rõ rệt. Google đang chuyển đổi Google Maps từ một công cụ điều hướng đơn giản thành một hướng dẫn viên địa phương tương tác, cho phép người dùng đặt câu hỏi và nhận câu trả lời ngay lập tức.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa Apple Maps và Google Maps phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của từng người dùng. Mỗi ứng dụng đều có những ưu điểm riêng, từ bảo mật thông tin cá nhân đến khả năng tìm kiếm và tương tác thông minh.