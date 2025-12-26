Các màu trên Google Maps ám chỉ điều gì?

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của từng màu sắc trên bản đồ. Vì vậy, nội dung dưới đây cung cấp chi tiết về các màu sắc cơ bản và ý nghĩa của chúng trên Google Maps.

Google Maps dùng nhiều màu sắc khác nhau để hiển thị đường, nước và giao thông ẢNH: K. VĂN

Đường bộ, đường sắt và đường hầm ngầm

Màu xám: Biểu thị cho đường bộ, đường cao tốc, đường sắt và hầm ngầm. Đường bộ có màu xám nhạt, trong khi đường cao tốc được thể hiện bằng màu xám đậm với các đường chấm trắng. Đường sắt được vẽ bằng đường kẻ mỏng màu xám, có thêm các vạch ngang tượng trưng cho thanh tà vẹt. Đường hầm dưới lòng đất được thể hiện bằng màu xám với các đường kẻ chéo tạo hiệu ứng bóng mờ.

Màu xanh lá cây: Khi bật tùy chọn di chuyển bằng xe đạp, người dùng sẽ thấy các đường màu xanh lá cây biểu thị cho các đường mòn, làn đường dành cho xe đạp và đường đất. Các loại đường này được phân biệt bằng các sắc độ khác nhau của màu xanh lá cây.

Tòa nhà

Màu xám nhạt: Đại diện cho các khu vực phi thương mại như bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe và nhà ở dân cư. Khi phóng to, người dùng có thể thấy sự khác biệt giữa các tòa nhà, với các tòa nhà dân cư có màu xám đậm trên nền trắng.

Màu xám đậm: Được sử dụng để chỉ các địa điểm đặc biệt như sân bay, khu công nghiệp và các khuôn viên trường đại học lớn. Ví dụ, Sân bay Đà Nẵng được làm nổi bật bằng màu xám đậm.

Màu be nhạt: Tượng trưng cho các khu thương mại và một số bệnh viện. Khi tải bản đồ của bất kỳ thành phố nào, người dùng sẽ thấy sự phân chia rõ ràng giữa các khu vực màu xám và màu be, với màu be đại diện cho các trung tâm thương mại và khu phố cổ.

Lưu ý, khi phóng to bản đồ, một số tòa nhà trong các khu vực như trường đại học có thể xuất hiện với màu sắc khác nhau, nhưng nhìn từ xa, chúng sẽ có màu xám đồng nhất.

Hiểu các màu sắc sẽ giúp người dùng xác định tốt hơn trong quá trình di chuyển hoặc tìm kiếm thông tin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Màu sắc tự nhiên và công viên

Màu nâu sẫm: Đại diện cho các bãi biển công cộng.

Màu xanh dương: Tượng trưng cho nước, với các hồ lớn thường có màu xanh dương đậm, trong khi các con sông được thể hiện bằng những đường kẻ mỏng màu xanh dương.

Màu nâu: Có nhiều sắc thái, từ sa mạc đến công viên quốc gia hoặc dãy núi, thường được ghi chú tùy theo địa điểm.

Màu xanh lá cây: Biểu thị cho rừng và các công viên giải trí, với các công viên quốc gia cũng có thể được thể hiện bằng màu này.

Màu sắc giao thông

Khi bật lớp hiển thị giao thông, người dùng sẽ thấy tình trạng giao thông qua các màu sắc khác nhau:

Màu xanh lá cây: Đường thông thoáng, mật độ giao thông thấp.

Màu vàng: Lượng xe cộ đông, cần chuẩn bị cho khả năng chậm trễ.

Màu đỏ: Giao thông đông đúc, có thể do tai nạn hoặc công trình thi công. Màu đỏ đậm cho thấy tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng.

Màu xanh lam: Xuất hiện khi người dùng đã thiết lập điểm đến, cho biết tuyến đường tối ưu nhất dựa trên tình trạng giao thông.

Mặc dù Google Maps đã có một số thay đổi về màu sắc kể từ khi ra mắt, nhiều màu gốc vẫn được giữ nguyên. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là sự chuyển từ đường phố màu vàng sang màu xám, điều này có thể gây bối rối cho những người đã lâu không sử dụng ứng dụng.