Gemini nâng cấp tính năng hiển thị bản đồ Google Maps

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/12/2025 10:27 GMT+7

Người dùng sẽ không cần phải mở Google Maps sau khi Gemini AI được Google nâng tầm sức mạnh.

Theo Android Authority, Google vừa tung ra một bản cập nhật quan trọng cho Gemini, biến trợ lý AI này trở nên hữu dụng và trực quan hơn bao giờ hết. Giờ đây, thay vì phải đọc những dòng văn bản khô khan, người dùng sẽ được phục vụ bằng bản đồ, hình ảnh và đánh giá ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Google biến Gemini thành hướng dẫn viên du lịch thực thụ

Nếu trước đây, khi hỏi Gemini: "Tìm giúp một quán cà phê ngon gần đây", AI thường trả về một danh sách dài toàn chữ và bạn phải cuộn xuống tận cùng mới thấy một tấm bản đồ nhỏ xíu. Bản cập nhật mới nhất đã giải quyết triệt để sự bất tiện này, đánh dấu bước chuyển mình từ một công cụ chatbot đơn thuần sang trợ lý khám phá thực thụ.

Gemini vừa cập nhật tính năng hiển thị bản đồ Google Maps cực xịn - Ảnh 1.

Câu trả lời của Gemini được minh họa trực quan mà không cần mở Google Maps

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Theo xác nhận từ đội ngũ phát triển Gemini và ghi nhận từ trang Android Authority, giao diện tìm kiếm địa điểm (Local Search) đã được thiết kế lại hoàn toàn để tối ưu cho thị giác:

  • Bản đồ lên ngôi: Ngay khi nhập câu lệnh tìm kiếm, thứ đầu tiên xuất hiện sẽ là bản đồ khu vực, thay vì văn bản mô tả.
  • Ghim vị trí phong cách Emoji: Các chấm đỏ định vị nhàm chán trước kia đã được thay thế bằng các biểu tượng ghim sinh động. Bạn có thể dễ dàng phân biệt đâu là công viên, nhà hàng hay quán cà phê chỉ qua biểu tượng Emoji trực quan.

Bên dưới bản đồ, Gemini sẽ hiển thị các thẻ thông tin cho từng địa điểm. Mỗi thẻ được tích hợp đầy đủ:

  • Hình ảnh thực tế của địa điểm.
  • Đánh giá dựa trên số sao (Star ratings).
  • Tóm tắt các điểm nổi bật từ nhận xét của người dùng (Review highlights).

Tất cả những thông tin này được hiển thị ngay trong khung chat, giúp người dùng nắm bắt nhanh chóng đâu là nơi đáng đến mà không cần phải thoát ra để mở ứng dụng Google Maps riêng biệt.

Chiến lược 'Visual First' của Google

Động thái này cho thấy Google đang đặt cược vào xu hướng tìm kiếm trực quan. Người dùng muốn nhìn thấy không gian quán xá hay vị trí thực tế trước khi đọc chi tiết. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn đang lên kế hoạch du lịch nước ngoài hoặc cần tìm nhanh một chỗ dừng chân.

Giới công nghệ đánh giá bản cập nhật này (cùng với menu công cụ mới lấy cảm hứng từ ChatGPT) là thời điểm Gemini thoát khỏi cái mác 'nửa vời' (half-baked) để trở thành một công cụ khám phá mạnh mẽ. Hiện tại, tính năng đã có sẵn cho ngôn ngữ tiếng Anh trên cả nền tảng di động và máy tính để bàn.

