Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng iPhone bất ngờ với tính năng tự lưu chỗ đỗ xe của Google Maps

Kiến Văn
Kiến Văn
11/12/2025 10:27 GMT+7

Google Maps vừa kích hoạt tính năng tự động lưu vị trí đỗ xe trên iPhone giúp người dùng không còn lo quên nơi đỗ trong bãi rộng.

Việc quên vị trí đỗ xe không chỉ là chuyện hài hước trong phim mà còn xảy ra trong đời thực khi nhiều người không nhớ mình đã đỗ ở đâu trong bãi xe. Google Maps đã cung cấp một giải pháp cho vấn đề này, mặc dù hiện chỉ dành cho người dùng iPhone.

Google Maps khiến người dùng iPhone bất ngờ với tính năng tự lưu chỗ đỗ xe - Ảnh 1.

Người dùng iPhone được hưởng tính năng mới của Google Maps trước cả Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LINKEDIN

Khi sử dụng ứng dụng Google Maps trên iPhone, người dùng không cần phải tự đánh dấu vị trí đỗ xe như trước đây bởi ứng dụng sẽ tự động ghi nhớ vị trí người dùng đã đỗ và hiển thị thông tin đó trên bản đồ với nhãn You parked here.

Tính năng mới hoạt động khi người dùng kết nối iPhone với ô tô qua Bluetooth, CarPlay hoặc cáp USB. Khi ngắt kết nối, Google Maps sẽ tự động đánh dấu vị trí đỗ xe. Ngoài ra, nếu người dùng cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu Motion & Fitness, Google Maps sẽ biết khi nào người dùng bắt đầu và dừng lái xe.

Có phải là tính năng mới mẻ trên Google Maps?

Sự xuất hiện của tính năng mới trên Google Maps đã gây ra những phản hồi khác nhau từ cộng đồng người dùng. Trong khi nhiều người cho rằng đó là một tính năng mới, một số cho biết họ đã tiếp cận khả năng này từ lâu.

Google Maps khiến người dùng iPhone bất ngờ với tính năng tự lưu chỗ đỗ xe - Ảnh 2.

Tính năng mới giúp người dùng không cần phải chọn "Đặt làm vị trí đỗ xe" bằng tay như trước đây nữa

ẢNH: K. VĂN

Đầu tiên, mặc dù Google Maps đã có tùy chọn lưu vị trí đỗ xe trước đó, tuy nhiên các thao tác này yêu cầu người dùng phải tự thực hiện thay vì tự động. Tính năng tự động lưu vị trí cũng hoạt động với iOS, trong khi người dùng Android vẫn phải thao tác bằng tay. Hơn nữa, các ứng dụng điều hướng khác như Apple Maps cũng đã hỗ trợ tự động lưu vị trí đỗ xe từ trước nên sự nhầm lẫn có thể xảy ra.

Thú vị hơn, một số người dùng trên các trang công nghệ như The Verge hay MacRumors cho biết đã sử dụng tính năng này từ nhiều năm trước. Điều đó đặt ra câu hỏi rằng liệu Google có thử nghiệm tính năng mới với một nhóm nhỏ người dùng trước khi triển khai rộng rãi hay không?

Ở thời điểm hiện tại, Google vẫn chưa làm rõ về thời gian triển khai cụ thể tính năng tự động lưu vị trí cũng như kế hoạch cung cấp cho người dùng Android.

