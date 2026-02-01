Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chế độ máy bay có thực sự giúp sạc smartphone nhanh hơn?

Kiến Văn
Kiến Văn
01/02/2026 09:56 GMT+7

Hiện nay, smartphone được trang bị nhiều tính năng tiên tiến dẫn đến dung lượng pin thường vượt quá 4.000 hoặc 5.000 mAh.

Mặc dù pin lớn giúp kéo dài thời gian sử dụng, nhưng việc sạc lại có thể lâu hơn. Công nghệ sạc nhanh đã phần nào giải quyết vấn đề này, với một số công nghệ giúp rút ngắn thời gian sạc smartphone từ 0 - 80% chỉ còn khoảng 30 phút.

Chế độ máy bay có thực sự giúp sạc smartphone nhanh hơn? - Ảnh 1.

Thời gian sạc pin smartphone đã giảm đáng kể, vì vậy chế độ máy bay có thể không còn hữu ích

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Trong khi sử dụng củ sạc chính hãng và tuân thủ quy tắc sạc đúng cách là cần thiết để tối ưu hóa thời gian sử dụng pin, nhiều người vẫn tìm kiếm các phương pháp để sạc nhanh hơn. Một trong những phương pháp phổ biến là bật chế độ máy bay khi sạc, với lý do vì việc tắt sóng di động và Wi-Fi có thể giúp giảm thời gian sạc.

Để kiểm tra, trang SlashGear đã thực hiện một thử nghiệm nhằm đánh giá liệu sạc pin ở chế độ máy bay có thực sự còn hữu ích hay không. Cuộc thử nghiệm đã tiến hành với chiếc Galaxy S24 Ultra, xả pin đến 0%, sau đó kết nối với bộ sạc và đo thời gian cần thiết để sạc đầy. Bộ sạc được sử dụng là GaN CMF Power 65W của Nothing và tất cả đều được thực hiện ở nhiệt độ môi trường tương tự (khoảng 25 độ C).

Sạc pin smartphone nhanh hơn, nhưng không đáng

Kết quả cho thấy, khi sạc ở chế độ máy bay, thời gian ngắn nhất ghi nhận là 1 giờ 2 phút, trong khi sạc với đầy đủ dữ liệu di động và Wi-Fi là 1 giờ 9 phút, chỉ chênh lệch 7 phút. Các thử nghiệm lặp lại trong vài tuần cũng cho kết quả tương tự, với mức tiết kiệm thời gian dao động từ 4 đến 7 phút.

Quá trình thử nghiệm cũng chỉ ra rằng, hiệu quả của chế độ máy bay có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường. Trong một số trường hợp, khi nhiệt độ cao, thời gian sạc có thể kéo dài hơn, thậm chí lên đến 1 giờ 21 phút. Do đó, việc sạc trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng là rất quan trọng để đạt được tốc độ sạc ổn định.

Mặc dù chế độ máy bay có thể giúp cải thiện thời gian sạc, nhưng mức tiết kiệm không đủ lớn để trở thành thói quen của người dùng. Hơn nữa, việc bật chế độ máy bay đồng nghĩa với việc không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn trong thời gian sạc.

Tóm lại, chế độ máy bay có thể giúp sạc điện thoại nhanh hơn một chút, nhưng sự khác biệt không đủ lớn để người dùng cảm thấy cần thiết phải sử dụng thường xuyên. Tốc độ sạc thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm loại điện thoại, bộ sạc và điều kiện môi trường.

