Sạc nhanh iPhone có khiến pin chai sớm?

Tuy nhiên, chính việc thường xuyên sử dụng sạc nhanh iPhone khiến không ít người đặt ra câu hỏi: "Liệu sạc nhanh có hại cho pin iPhone hay không?".

Sạc nhanh đang được người dùng iPhone thường xuyên sử dụng hiện nay ẢNH: MACWOLRD

Điều đầu tiên mà mọi người cần biết chính là hiểu rõ về khái niệm sạc nhanh. Mặc dù không có tiêu chuẩn chính thức nào, các bộ sạc có công suất từ 18W trở lên thường được xem là bộ sạc nhanh. Theo Apple, bộ sạc nhanh 40W có thể giúp sạc iPhone 17 lên 50% chỉ trong khoảng 20 phút. Tuy nhiên, một quy luật vật lý đơn giản cần biết là: Công suất càng lớn, nhiệt lượng sinh ra càng cao. Trong khi đó, pin lithium-ion không thích hợp với nhiệt độ cao, vốn làm giảm tuổi thọ của pin nhanh hơn.

Cách thức hoạt động của sạc nhanh

Mặc dù vậy, công nghệ sạc hiện đại và hệ thống quản lý pin của iPhone đã được thiết kế để giảm thiểu những tác động tiêu cực này. Sạc nhanh không phải là việc sử dụng toàn bộ công suất một cách thô bạo mà thay vào đó là phương pháp được quản lý, ưu tiên tốc độ ở giai đoạn đầu và sau đó chuyển sang bảo vệ pin. Khi pin yếu, iPhone có thể chấp nhận công suất cao hơn, nhưng khi gần đầy, tốc độ sạc sẽ chậm lại để bảo vệ pin.

Cơ chế sạc nhanh của iPhone sẽ giảm dần tốc độ sạc khi pin gần đầy ẢNH: GEAR PATROL

Apple cũng tích hợp các tính năng như "Sạc pin được tối ưu hóa" để giảm thời gian pin ở trạng thái sạc đầy. Hệ thống này có thể học hỏi từ thói quen của người dùng và điều chỉnh quá trình sạc cho phù hợp, từ đó bảo vệ sức khỏe pin.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần chú ý đến nhiệt độ khi sạc. Apple khuyến cáo nên sạc iPhone trong khoảng nhiệt độ an toàn, tránh nhiệt độ môi trường cao hơn 35 độ C để tránh gây hại cho hiệu suất pin. Ngoài ra, việc sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc có chứng nhận Made for iPhone (MFi) cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho pin.

Nhìn chung, sạc nhanh là một công cụ hữu ích, đặc biệt khi thời gian hạn chế. Tuy nhiên, nếu không cần thiết phải sạc nhanh, việc cho phép iPhone sạc chậm hơn có thể giúp duy trì sức khỏe pin lâu dài.