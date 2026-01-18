Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Thiết kế iPhone 18 Pro hé lộ qua loạt ảnh dựng

Kiến Văn
Kiến Văn
18/01/2026 20:34 GMT+7

Một loạt hình ảnh dựng mới đây tiết lộ diện mạo của iPhone 18 Pro, mẫu điện thoại cao cấp tiếp theo của Apple.

Chuyên gia rò rỉ Jon Prosser gần đây công bố video giới thiệu những cập nhật thiết kế của iPhone 18 Pro, cùng với ba tùy chọn màu sắc mới sẽ đến cùng sản phẩm, gồm đỏ tía, nâu và tím.

Thiết kế iPhone 18 Pro được hé lộ qua loạt ảnh dựng - Ảnh 1.

Mặt trước của iPhone 18 Pro theo hình ảnh kết xuất

ẢNH: John Prosser

Theo hình ảnh rò rỉ, sự thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở mặt trước của thiết bị. Apple có thể đã sẵn sàng thu nhỏ phần khoét hình viên thuốc ở phía trên màn hình - một đặc điểm đã tồn tại từ lâu. Một số linh kiện của Face ID được cho là đã di chuyển xuống dưới màn hình giúp công ty giảm diện tích phần khuyết màn hình xuống còn lỗ duy nhất. Camera trước cũng sẽ được di dời lên góc trên bên trái của màn hình.

Dù có những thay đổi về phần cứng, John Prosser khẳng định tính năng Dynamic Island sẽ không biến mất. Thay vào đó, nó sẽ được di chuyển cùng với camera selfie lên phía trên bên trái, tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong trải nghiệm người dùng của iPhone 18.

Thiết kế iPhone 18 Pro được hé lộ qua loạt ảnh dựng - Ảnh 2.

Thiết kế của tính năng Dynamic Island

ẢNH: John Prosser

iPhone 18 Pro có thể mang thiết kế táo bạo nhất nhiều năm qua

Mặt sau của iPhone 18 Pro cũng sẽ được nâng cấp với hệ thống camera khẩu độ thay đổi. Khác với các mẫu iPhone hiện tại, vốn dựa vào phần mềm để mô phỏng hiệu ứng độ sâu trường ảnh, tính năng này cho phép ống kính tự điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào giúp tạo ra hiệu ứng làm mờ hậu cảnh tự nhiên hơn và cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, tính năng này có thể chỉ có trên mẫu iPhone 18 Pro Max.

Đối với cấu hình, iPhone 18 Pro được cho là sẽ trang bị chip A20 Pro thế hệ mới và chuyển sang sử dụng modem C2 do Apple sản xuất. Một thay đổi thú vị khác là nút điều khiển camera, với khả năng Apple sẽ thay thế công nghệ cảm ứng điện dung hiện tại bằng cơ chế điều khiển dựa trên áp lực.

Thiết kế iPhone 18 Pro được hé lộ qua loạt ảnh dựng - Ảnh 3.

Phần mặt sau là hệ thống camera với tính năng khẩu độ thay đổi

ẢNH: John Prosser

Tất cả thông tin này vẫn chỉ là rò rỉ và chưa được xác nhận. Kế hoạch của Apple có thể thay đổi trước khi dòng iPhone 18 được chính thức công bố. Những hình ảnh kết xuất từ John Prosser nhằm cung cấp cái nhìn về hướng đi mà Apple có thể đang nhắm tới cho thế hệ điện thoại tiếp theo của mình.

