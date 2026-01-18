'Cơn bão' giá bộ nhớ: Smartphone Trung Quốc khổ sở, Samsung nắm lợi thế lớn

Tình trạng tăng giá đang tạo ra sự hoảng loạn trên toàn cầu, đặc biệt đối với nhiều thương hiệu smartphone đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, Samsung dường như vẫn duy trì được sự ổn định nhờ chiến lược kinh doanh của mình.

Chi phí cho các linh kiện bộ nhớ đang khiến các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đau đầu ẢNH: REUTERS

Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã xây dựng thành công dựa trên mô hình biên lợi nhuận thấp và sản lượng lớn. Tuy nhiên, mô hình này hiện gặp khó khăn khi giá bộ nhớ dự kiến sẽ tăng từ 40 đến 50% trong quý 1/2026. Sự gia tăng này tác động nặng nề đến chi phí nguyên vật liệu (BoM), khiến bộ nhớ lưu trữ và RAM không còn là những linh kiện rẻ tiền mà trở thành những yếu tố chiến lược quan trọng.

Trước tình hình này, các thương hiệu smartphone Trung Quốc lớn như Xiaomi và OPPO đã bắt đầu cắt giảm đơn đặt hàng linh kiện khoảng 20%, trong khi Vivo cũng không đứng ngoài cuộc với mức cắt giảm khoảng 15%. Việc sáp nhập giữa Realme, OPPO và OnePlus không chỉ nhằm tăng cường hiệu quả mà còn là một biện pháp sống còn trong bối cảnh khó khăn hiện tại.

Samsung và Apple vẫn giữ thế chủ động

Ngược lại, Samsung và Apple dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình nêu trên. Đây không phải do họ miễn nhiễm với áp lực giá cả mà đến từ vị thế khác biệt trên thị trường. Apple sở hữu quy mô lớn, sức mạnh định giá và các hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp.

Samsung có lợi thế trong cơn bão giá khi cũng là một nhà sản xuất lớn về bộ nhớ ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Samsung có lợi thế lớn hơn nhờ vào sự tích hợp theo chiều dọc: Không chỉ là một thương hiệu điện thoại di động, công ty Hàn Quốc còn là một 'ông lớn' trong sản xuất bộ nhớ. Khi giá bộ nhớ tăng, Samsung được hưởng lợi từ cả hai mảng bán dẫn và di động, từ đó giúp họ có quyền ưu tiên tiếp cận thị trường và ổn định chi phí.

Còn các đối thủ Trung Quốc phải mua bộ nhớ từ thị trường mở và khi giá tăng, họ buộc phải chấp nhận chi phí cao hơn. Kết quả là các công ty này phải đối mặt với việc giảm mẫu mã, trì hoãn ra mắt sản phẩm và hoạt động tiếp thị kém sôi động.

Các thương hiệu dựa vào linh kiện giá rẻ và sản lượng lớn đang phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình, trong khi Samsung đã sớm thực hiện quá trình chuyển đổi cần thiết. Đây chính là áp lực mà các đối thủ Trung Quốc đang phải chịu ở thời điểm hiện tại.