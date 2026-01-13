Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lộ diện siêu phẩm của Xiaomi, thách thức iPhone Air và Galaxy Edge

Phong Đỗ
Phong Đỗ
13/01/2026 10:29 GMT+7

Xiaomi sắp ra mắt 'siêu mẫu' 5,5 mm với cấu hình khủng, thách thức iPhone Air và Galaxy Edge.

Theo PhoneArena, năm ngoái, sự xuất hiện của Galaxy S25 Edge và iPhone Air đã nhen nhóm lại trào lưu điện thoại siêu mỏng. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng là doanh số của cả hai đều không đạt kỳ vọng, chủ yếu do người dùng không chấp nhận đánh đổi thời lượng pin lấy vẻ đẹp bên ngoài. Giữa bối cảnh đó, những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng Trung Quốc cho thấy Xiaomi đang âm thầm chuẩn bị một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Kỷ lục độ mỏng mới và 'nghịch lý' viên pin của Xiaomi

Thiết bị mới - được đồn đoán với tên gọi Xiaomi Slim hoặc Xiaomi 17 Air - được cho là sở hữu độ dày chỉ 5,5 mm, mỏng hơn 0,1 mm so với iPhone Air của Apple.

Loạt hình ảnh về điện thoại siêu mỏng sắp tới của Xiaomi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Tuy nhiên, con số gây chấn động giới công nghệ không phải là độ mỏng mà là dung lượng pin. Các nguồn tin khẳng định Xiaomi đã tìm ra cách tích hợp viên pin dung lượng khổng lồ 6.000 mAh vào thân máy siêu mỏng này. Đây là điều gần như 'bất khả thi' với công nghệ hiện tại của các đối thủ, giải quyết triệt để nỗi lo pin yếu của các dòng máy thời trang. Nếu tin đồn này là sự thật, đây sẽ là một cuộc cách mạng về kỹ thuật sắp xếp linh kiện và công nghệ pin mật độ cao.

Khác với các nỗ lực làm điện thoại mỏng trước đây thường phải cắt giảm cấu hình, Xiaomi 17 Air được cho là sẽ trang bị những thông số đỉnh cao nhất năm 2026:

  • Vi xử lý: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dòng chip mạnh nhất).
  • Camera: Cảm biến chính độ phân giải 200 MP.
  • Màn hình: 6,59 inch sắc nét.
  • Tính năng: Cảm biến vân tay siêu âm 3D, hỗ trợ eSIM.

Video rò rỉ về thiết kế cho thấy máy có mặt lưng kính mờ sang trọng cùng cụm camera kép đặt trong đảo kim loại bóng bẩy, mang ngôn ngữ thiết kế tương đồng với dòng iPhone 17 nhưng được tinh chỉnh để tối ưu độ mỏng.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Cơ hội nào cho Xiaomi?

Chuyên gia nhận định, nếu Xiaomi có thể hiện thực hóa các thông số trên giấy tờ này thành sản phẩm thương mại với mức giá cạnh tranh, họ sẽ nắm trong tay 'con bài tẩy' để đánh bại hoàn toàn Samsung và Apple ở phân khúc này. Các mẫu Edge và Air hiện tại của hai ông lớn đang bị chỉ trích là giá cao nhưng chất lượng không tương xứng, tạo ra khoảng trống lớn cho một thiết bị cân bằng tốt giữa thẩm mỹ và hiệu năng như Xiaomi Slim.

Hiện tại, cộng đồng công nghệ đang chờ đợi một xác nhận chính thức từ phía Xiaomi để xem liệu cỗ máy này có thực sự bước ra ánh sáng trong năm nay hay không.

