Chi tiết cần kiểm tra ngay khi mua Xiaomi 17 Ultra

Theo GizmoChina, được kỳ vọng là 'vua nhiếp ảnh' của năm 2026, Xiaomi 17 Ultra phiên bản Leica vừa ra mắt đã tạo nên cơn sốt nhờ phần cứng camera ấn tượng. Tuy nhiên, niềm vui của những người sở hữu sớm tại Trung Quốc nhanh chóng chuyển thành sự lo ngại khi phát hiện lỗi gia công trên thiết bị.

Xiaomi 17 Ultra gặp lỗi ở vòng xoay camera

Tâm điểm của rắc rối nằm ở 'Master Zoom Ring' - vòng xoay vật lý bao quanh cụm camera, tính năng biểu tượng giúp máy hoạt động như một máy ảnh chuyên nghiệp.

Xiaomi 17 Ultra gặp vấn đề với vòng xoay cụm camera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOK CHECK

Theo các báo cáo lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và video từ tài khoản X @Devinarde, một số lượng máy bán ra đợt đầu gặp hiện tượng vòng zoom bị lỏng lẻo, lắc lư khi chạm vào. Đáng chú ý, tình trạng này xuất hiện ngay khi máy vừa được mở hộp, loại trừ khả năng do va đập hay hao mòn trong quá trình sử dụng.

Mặc dù lỗi này không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh hay khả năng xử lý màu sắc của Leica (vốn vẫn được khen ngợi hết lời), nhưng nó là một điểm trừ về độ hoàn thiện. Với một chiếc flagship có mức giá đắt đỏ, người dùng kỳ vọng sự chắc chắn, liền mạch đến từng chi tiết chứ không phải cảm giác lắp ráp lỏng lẻo.

Tuy nhiên, lỗi này dường như chưa lan rộng trên toàn bộ sản phẩm. Nhiều người dùng xác nhận máy của họ vẫn chắc chắn. Điều này cho thấy đây có thể là vấn đề kiểm soát chất lượng không đồng đều trong lô sản xuất đầu tiên.

Hiện tại, nhiều cửa hàng tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt hàng Xiaomi 17 Ultra qua đường xách tay từ Trung Quốc. Sự cố này là một lời cảnh báo đáng lưu ý:

Mua hàng đợt đầu luôn đi kèm rủi ro dính lỗi dây chuyền sản xuất.

Chính sách đổi trả của hàng xách tay thường khắt khe và ngắn hạn (thường chỉ bao test vài ngày).

Do đó, nếu bạn có ý định sở hữu siêu phẩm này sớm, hãy kiểm tra kỹ độ rơ của vòng zoom ngay khi nhận máy. Nếu cảm thấy lỏng lẻo bất thường, hãy yêu cầu đổi thiết bị khác ngay lập tức. Giải pháp an toàn hơn là chờ đợi các lô sản xuất sau hoặc đợi phiên bản phân phối chính hãng quốc tế để đảm bảo quyền lợi bảo hành tốt nhất.