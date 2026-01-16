Người dùng Galaxy bớt lo khi Samsung làm rõ chính sách Galaxy AI

Được ra mắt cùng dòng Galaxy S24, bộ ứng dụng Galaxy AI là sự kết hợp giữa các tính năng trên thiết bị và tính năng đám mây được hỗ trợ bởi Samsung và Google. Một số tính năng như Circle to Search đã được tích hợp vào các điện thoại Android khác, trong khi nhiều tính năng khác vẫn giữ độc quyền trên các thiết bị của Samsung.

Samsung mở đường thu phí AI nâng cao, giữ miễn phí tính năng cốt lõi ẢNH: REUTERS

Mặc dù được cung cấp miễn phí cho người dùng các thiết bị đủ điều kiện kể từ khi ra mắt, Samsung không loại trừ khả năng biến một số tính năng Galaxy AI thành công cụ trả phí trong tương lai. Chi tiết này được phát hiện dựa trên phần chú thích mà Samsung âm thầm cập nhật trên trang chủ Galaxy AI, trong đó công ty nêu rõ "việc sử dụng các tính năng AI là miễn phí đến hết năm 2025" và có thể sẽ cần phải mua sau thời gian dùng thử miễn phí. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Wayback Machine, những tuyên bố này chỉ được liệt kê trên trang Galaxy AI cho đến ngày 1.1.2026.

Galaxy AI cơ bản sẽ miễn phí vô thời hạn

Sau thời điểm đó, Samsung đã thay đổi nội dung chú thích, khẳng định các tính năng cơ bản của Galaxy AI sẽ được cung cấp miễn phí vô thời hạn. Phần chú thích mới giải thích: "Các tính năng cơ bản của Galaxy AI do Samsung cung cấp là miễn phí. Các phiên bản trong tương lai có thể bao gồm các tính năng nâng cao hoặc dịch vụ mới được cung cấp trên cơ sở trả phí. Các điều khoản khác nhau có thể áp dụng cho các tính năng AI do bên thứ ba cung cấp".

Năng lực AI "viễn tưởng" là điểm nhấn của điện thoại thông minh Galaxy S24 vừa ra mắt của Samsung

Samsung định nghĩa "các tính năng AI cơ bản của Galaxy" là các tính năng được liệt kê trong mục Advanced Intelligence của Samsung Services Terms and Conditions. Các tính năng này bao gồm Call Assist, Writing Assist, Photo Assist, Interpreter, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Photo Ambient, Drawing Assist, Bixby, Health Assist, Now Brief và Audio Eraser. Đáng chú ý, hầu hết tính năng AI của Galaxy đã được phát hành cho đến nay đều nằm trong danh sách này, ngoại trừ những tính năng do các công ty bên thứ ba cung cấp, như Circle to Search.

Trang hỗ trợ AI mới của Samsung Galaxy hiện đã nêu rõ rằng "bất kỳ tính năng AI nâng cao nào của Samsung và tất cả các tính năng AI của bên thứ ba đều tuân theo các điều khoản khác nhau và có thể phải trả phí". Ngôn ngữ được cập nhật cho phép Samsung có tùy chọn cung cấp các tính năng Galaxy AI mới, yêu cầu một hình thức thanh toán nào đó trong tương lai. Tuy nhiên, người dùng có thể yên tâm các tính năng Galaxy AI cơ bản vẫn sẽ miễn phí.