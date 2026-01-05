Hai chỉ số cần có khi mua bộ sạc nhanh USB-C

Tuy nhiên, việc lựa chọn một bộ sạc nhanh và đáng tin cậy là điều không thể xem nhẹ. Để tối ưu hóa hiệu suất của các thiết bị như điện thoại Android cao cấp hay iPhone mới nhất, người dùng cần một bộ sạc tương thích với chuẩn sạc của thiết bị.

Bộ sạc nhanh ngày càng phổ biến trên thị trường ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Hiện nay, có nhiều chuẩn sạc USB-C khác nhau, trong đó nổi bật là USB Power Delivery (PD) cho phép sạc nhanh nhiều loại thiết bị, từ tai nghe đến máy tính xách tay. Đặc biệt, các mẫu điện thoại mới như Google Pixel và iPhone đang sử dụng hai chuẩn sạc mới là Adjustable Voltage Supply (AVS) và Programmable Power Supply (PPS) với những đặc điểm nổi bật mà người dùng nên chú ý đến chúng.

Vai trò quan trọng của AVS và PPS

Công nghệ AVS giúp điều chỉnh điện áp sạc một cách linh hoạt, đảm bảo thiết bị nhận được điện áp tối ưu nhất. Thay vì bị giới hạn ở các mức điện áp cố định, bộ sạc hỗ trợ AVS có thể điều chỉnh điện áp từ 9V đến 20V giúp tăng tốc độ sạc hiệu quả hơn. Điều này có nghĩa, nếu điện thoại yêu cầu 14,5V, bộ sạc AVS sẽ cung cấp chính xác điện áp đó, trong khi các bộ sạc cũ có thể giảm xuống 9V dẫn đến tốc độ sạc chậm hơn.

Hai chỉ số quan trọng mà người dùng cần chú ý khi mua bộ sạc nhanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi AVS là tiêu chuẩn bắt buộc cho các bộ sạc mới, PPS là tùy chọn nhưng rất quan trọng. Đây là tiêu chuẩn cho phép điều chỉnh điện áp và dòng điện theo thời gian thực giúp tăng tốc độ sạc lên mức tối đa. Với khả năng điều chỉnh chính xác hơn so với AVS, PPS đang được hỗ trợ rộng rãi trên các điện thoại cao cấp của Google, Samsung và một số thương hiệu Android khác.

Lựa chọn bộ sạc phù hợp

Khi chọn bộ sạc, người dùng nên tìm kiếm những sản phẩm hỗ trợ USB PD 3.2, AVS và PPS để đảm bảo khả năng tương thích với các thiết bị hiện tại và tương lai. Ví dụ, Google Pixel 10 Pro XL yêu cầu bộ sạc hỗ trợ PPS với điện áp cao để đạt tốc độ sạc tối đa 45W. Tương tự, dòng iPhone 17 có thể sạc đến 50% chỉ trong 20 phút khi sử dụng bộ sạc Apple 40W Dynamic Power Adapter hỗ trợ AVS.

Các thử nghiệm với bộ sạc nhanh USB-C hai cổng 67W Pixel Flex của Google, với khả năng hỗ trợ USB PD 3.2, AVS và PPS cho thấy, bộ sạc này có thể sạc đồng thời cả Pixel 10 Pro XL và iPhone 17/Air ở tốc độ tối đa. Tuy nhiên, một điểm hạn chế là bộ sạc ưu tiên sạc cho các thiết bị của Google hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ sạc khi sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc.

Tóm lại, việc đầu tư vào một bộ sạc nhanh hỗ trợ các chuẩn sạc mới không chỉ giúp người dùng tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị mà còn đảm bảo khả năng tương thích với các sản phẩm công nghệ trong tương lai.