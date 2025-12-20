Nguyên nhân bộ sạc ghi 30W nhưng iPhone vẫn sạc chậm

Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng mà ít ai để ý đến khi mua bộ sạc nhưng lại có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất sạc của thiết bị. Cụ thể, khi chọn bộ sạc, người dùng cần lưu ý không chỉ số lượng cổng mà còn công suất tổng thể của bộ sạc.

Bộ sạc sẽ không thể đạt công suất như mức tổng nếu phải sạc cho nhiều thiết bị đồng thời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người thường chỉ chú trọng vào công suất của từng cổng riêng lẻ mà không xem xét tổng công suất của toàn bộ thiết bị. Ví dụ, một bộ sạc có công suất 30W cho mỗi cổng có thể khiến công suất bị chia đều khi kết nối nhiều thiết bị. Điều này có thể dẫn đến tình trạng sạc chậm hơn, đặc biệt khi sử dụng cả hai cổng cùng lúc.

Lưu ý khi chọn bộ sạc đa cổng cho iPhone

Khi lựa chọn bộ sạc, người dùng nên cân nhắc đến các thiết bị mà mình sẽ kết nối. Nếu sử dụng bộ sạc cho Apple Watch và iPhone, tổng công suất khoảng 35W là đủ. Tuy nhiên, nếu có hai chiếc iPhone như iPhone 15 Pro, người dùng sẽ cần ít nhất bộ sạc 55W, vì mỗi chiếc tiêu thụ đến 27W.

Tóm lại, bộ sạc đôi hoặc ba cổng có thể rất tiện lợi, nhưng để tận dụng tối đa công dụng của chúng, người dùng cần chọn đúng cách. Hãy chú ý đến tổng công suất thay vì chỉ công suất của từng cổng, điều này sẽ phụ thuộc vào thiết bị chúng ta định sạc.

Hiện tại trên thị trường có nhiều bộ sạc đa cổng, chẳng hạn bộ sạc Anker 120W (3 x USB-C + 1 x USB-A) có giá khoảng 1,05 triệu đồng, hay Xiaomi HyperCharge 3 90W (3 x USB-C) giá khoảng 790.000 đồng. Những bộ sạc này có thể sạc đồng thời hai điện thoại iPhone đời mới và một loạt phụ kiện mà không gặp vấn đề gì. Mặc dù có những loại rẻ hơn, chúng có thể không đáp ứng được nhu cầu thực tế và chỉ hoạt động hiệu quả khi sử dụng như một bộ sạc thông thường.