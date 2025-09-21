Gần nửa triệu sạc dự phòng của Anker cần thu hồi gấp vì nguy cơ cháy nổ

Theo TechRadar, thương hiệu phụ kiện nổi tiếng Anker vừa chính thức ban hành lệnh thu hồi khẩn cấp trên quy mô lớn đối với gần 500.000 viên pin sạc dự phòng do phát hiện lỗi sản xuất nghiêm trọng có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tiêu dùng.

Nửa triệu pin dự phòng Anker 'bom nổ chậm' đang nằm trong nhà bạn?

Thông tin từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (USCPSC) của Mỹ cho biết có khoảng 481.000 sản phẩm trên thị trường có thể gặp rủi ro. Tính nghiêm trọng của vấn đề đã được xác thực khi Anker ghi nhận 33 báo cáo về các vụ cháy nổ liên quan đến các model bị thu hồi, đã gây ra thương tích cho người dùng và thiệt hại tài sản đáng kể.

Nửa triệu pin dự phòng Anker bị thu hồi vì rủi ro cháy nổ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Cơ quan chức năng và Anker khuyến cáo người dùng đang sở hữu các sản phẩm trong danh sách dưới đây cần ngừng sử dụng ngay lập tức và làm theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn. Việc cần làm là kiểm tra ngay số model (thường được in ở mặt sau hoặc cạnh dưới của viên pin) có trùng với một trong các mã sau hay không:

Anker Zolo Model A1681 (20.000 mAh, 30W)

Anker Zolo Model A1689 (20.000 mAh, 30W)

Anker MagGo Model A1652 (10.000 mAh)

Anker Power Bank Model A1257 (10.000 mAh, 22.5W)

Anker Power Bank Model A1647 (20.000 mAh, 22.5W)

Do nguy cơ cháy nổ tiềm tàng, USCPSC cảnh báo người dùng không được vứt các viên pin này vào thùng rác sinh hoạt hoặc các điểm tái chế thông thường. Thay vào đó, người dùng nên liên hệ các điểm thu hồi rác thải điện tử tại địa phương hoặc tìm thông tin từ các cơ quan môi trường để được hướng dẫn xử lý an toàn.

Hướng dẫn kiểm tra và nhận hoàn tiền

Anker cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ tiền mặt hoặc cung cấp thẻ quà tặng cho những khách hàng bị ảnh hưởng. Để nhận bồi thường, người dùng cần thực hiện các bước sau:

Xác minh mã model của pin sạc dự phòng có nằm trong danh sách trên.

Truy cập trang web thu hồi chính thức của Anker để kiểm tra số sê-ri (serial number) của sản phẩm, tại địa chỉ tinyurl.com/ankerhoantien.

Điền vào biểu mẫu yêu cầu, cung cấp bằng chứng mua hàng (nếu có).

Chụp một bức ảnh sản phẩm theo yêu cầu, hình ảnh phải thấy rõ số model, số sê-ri, tên của bạn, ngày chụp và quan trọng nhất là phải dùng bút lông dầu viết chữ 'Recalled' lên viên pin.

Vì sự an toàn của bản thân và gia đình, người tiêu dùng được khuyến cáo hãy hành động ngay lập tức nếu nghi ngờ mình đang sở hữu sản phẩm bị lỗi.