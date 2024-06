Anker thu hồi sạc dự phòng 321 Power Bank vì nguy cơ cháy nổ

Theo GizChina, thương hiệu phụ kiện điện tử nổi tiếng Anker vừa thông báo thu hồi mẫu pin sạc dự phòng 321 Power Bank (PowerCore 5K, Model A1112) do nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn. Lỗi sản xuất được xác định là nguyên nhân khiến pin lithium-ion bên trong thiết bị có thể quá nhiệt, gây ra hiện tượng nóng chảy, phát khói và thậm chí là cháy nổ.

Mặc dù Anker khẳng định chỉ một số lượng nhỏ sản phẩm sản xuất sau tháng 3.2023 bị ảnh hưởng, nhưng công ty vẫn quyết định thu hồi toàn bộ model A1112 để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Mẫu sạc dự phòng 321 Power Bank của Anker ANKER

Nếu đang sở hữu pin dự phòng Anker 321 Power Bank, bạn hãy kiểm tra số model ở mặt dưới của sản phẩm. Nếu là model A1112, cần ngừng sử dụng ngay lập tức và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các vật liệu dễ cháy.

Anker khuyến cáo người dùng truy cập trang web của hãng để xác minh số sê-ri và làm theo hướng dẫn thu hồi, địa chỉ www.anker.com/a1112-recall-form. Công ty cũng sẽ cung cấp sản phẩm thay thế là pin dự phòng 533 Power Bank cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Đây không phải là lần đầu tiên Anker phải thu hồi sản phẩm do nguy cơ cháy nổ. Năm ngoái, hãng cũng đã thu hồi mẫu 535 Power Bank vì lý do tương tự. Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các sản phẩm điện tử được chứng nhận và tuân thủ các hướng dẫn an toàn.