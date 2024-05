Lại có báo cáo máy bay có nguy cơ cháy nổ, Boeing phản bác

"Sự tích tụ điện tích trong cụm tấm che và van phao, có thể dẫn đến phóng tĩnh điện sang các hệ thống xung quanh. Tình trạng này, nếu không được giải quyết, có thể dẫn đến đánh lửa bên trong bình nhiên liệu và gây ra cháy hoặc nổ", theo tờ Daily Mail dẫn lại chỉ thị của FAA.

Các máy bay Boeing 737 MAX tại Washington (Mỹ) ngày 21.3.2019. REUTERS

"FAA đưa ra các mốc thời gian chỉ thị về khả năng bay dựa trên rủi ro liên quan. Nếu FAA xác định có vấn đề khẩn cấp, cơ quan này cần phải hành động ngay lập tức. Chỉ thị về khả năng bay của Boeing 777 được đề xuất sẽ cho tập đoàn này có một khoảng thời gian nhất định, để triển khai sửa chữa điều mà Boeing đề cập trong cảnh báo tháng 11.2023", một nguồn thạo tin nói với tờ The Independent hôm 24.5.

Phản ứng về thông tin trên, tập đoàn Boeing bác bỏ báo cáo của Daily Mail, nhấn mạnh rằng chỉ thị được đề xuất là một phần của quy trình quản lý tiêu chuẩn giúp đảm bảo rằng hàng không vẫn là hình thức vận chuyển an toàn nhất. "Đây không phải là vấn đề an toàn tức thời đối với chuyến bay. Có nhiều thiết bị dự phòng được thiết kế trong máy bay thương mại hiện đại để đảm bảo bảo vệ khỏi các hiệu ứng điện từ. Đội bay Boeing 777 đã hoạt động được gần 30 năm và đã vận chuyển an toàn hơn 3,9 tỉ hành khách", theo Boeing.

RT đưa tin chỉ thị này cảnh báo khoảng 292 chiếc Boeing 777 được đăng ký tại Mỹ có thể gặp rủi ro. Tất cả các biến thể của 777, từ mẫu cơ sở 777-200 đến mẫu 777-300ER tầm xa, đều bị ảnh hưởng. American Airlines và United Airlines là một trong những hãng hàng không khai thác máy bay Boeing 777.

Trong chỉ thị, FAA đề xuất rằng nên lắp đặt liên kết điện và nối đất trên các lớp lót của 777 cũng như các dây buộc mới trên tấm che. Cơ quan liên bang cũng đề xuất rằng việc bảo trì hoặc kiểm tra hiện tại nên được sửa đổi để kết hợp các hạn chế mới về khả năng bay.



Kiểm soát an toàn bay của Boeing đã được xem xét kỹ lưỡng kể từ sự cố một tấm cửa trên máy bay phản lực 737 Max 9 bị nổ tung ở bang Oregon (Mỹ) vào đầu tháng 1 năm nay. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng đang phải đối mặt với khiếu nại từ 10 người tố cáo khác.