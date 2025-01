Apple bắt đầu bán iPhone 15 Pro tân trang với giá rẻ hơn

Các mẫu iPhone 15 Pro tân trang hiện có sẵn trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại một số quốc gia EU, bao gồm Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Đặc biệt, những thiết bị này được bán với mức giảm giá 15% so với các mẫu mới hoàn toàn, điều này mang đến cơ hội tiết kiệm cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, hiện Apple không có mẫu iPhone 15 tân trang nào được cung cấp tại Mỹ.

Người dùng EU đã có thể mua iPhone 15 Pro tân trang với giá rẻ hơn 15% ẢNH. REVENDO

Lợi ích từ việc mua iPhone 15 Pro tân trang

Việc mua sản phẩm Apple tân trang không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo chất lượng. Các thiết bị này thường là những sản phẩm được khách hàng trả lại cho Apple hoặc là thiết bị trưng bày ít sử dụng. Tất cả đều được vệ sinh kỹ lưỡng, thay pin và vỏ ngoài mới, đồng thời được giao kèm cáp sạc trong hộp màu trắng thay vì hộp đựng gốc.

Đặc biệt, các mẫu iPhone tân trang được mở khóa để sử dụng với bất kỳ nhà mạng nào và đi kèm chế độ bảo hành 1 năm. Người dùng cũng có thể nâng cấp bảo hành lên AppleCare+ trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua. Để xác định xem người dùng có đang sở hữu iPhone tân trang hay không, hãy kiểm tra số kiểu máy trong ứng dụng Cài đặt. Nếu có chữ "F" trong số kiểu máy, đó là một sản phẩm tân trang.

Đây là lần đầu tiên Apple cung cấp các mẫu iPhone 15 tân trang kể từ khi dòng sản phẩm này được ra mắt vào tháng 9.2023. Apple đã ngừng bán iPhone 15 Pro khi ra mắt các mẫu iPhone 16 vào tháng 9.2024, nhưng vẫn giữ iPhone 15 và 15 Plus trên thị trường. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể mua iPhone 15 Pro và 15 Pro Max tại các nhà bán lẻ bên thứ ba còn hàng. Khi dòng iPhone 17 ra mắt vào tháng 9.2025, iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ trở thành những mẫu iPhone giá rẻ thay thế cho iPhone 14 và 14 Plus.