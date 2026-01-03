Dòng Galaxy S26 sở hữu tính năng khiến iPhone 17 trở nên lỗi thời

Một trong những điểm nổi bật của dòng Galaxy S26 chính là tính năng bảo mật mới cho màn hình, được tiết lộ qua phiên bản rò rỉ của One UI 8 trên trang blog Naver (Hàn Quốc) bởi người dùng yeux1122.

Màn hình iPhone 17 không chỉ kém cạnh dòng Galaxy S26 về khả năng chống chói mà còn bảo mật ẢNH: K. VĂN

Tính năng này hứa hẹn sẽ làm cho miếng dán bảo vệ màn hình trở nên lỗi thời khi giúp giảm khả năng nhìn thấy nội dung trên màn hình từ các góc nhìn bên cạnh. Đặc biệt, tính năng này có thể tự động kích hoạt dựa trên ứng dụng đang mở, thông báo đến và việc người dùng có đang nhập mật khẩu hay mã PIN hay không.

Galaxy S26 có thể khiến Apple phải xem lại chiến lược màn hình iPhone

Sự bổ sung này cho thấy Samsung không ngừng cải tiến công nghệ màn hình của mình, trong khi Apple lại có phần chậm chạp trong việc giới thiệu các công nghệ mới. Mặc dù Apple đã công bố màn hình iPhone 17 bền hơn và chống trầy xước tốt hơn, nhưng thiếu hai tính năng quan trọng mà dòng Galaxy S26 sẽ sở hữu.

Trước đó, Samsung đã giới thiệu màn hình chống chói trên dòng Galaxy S26. Mặc dù có tin đồn chỉ ra rằng Apple sẽ áp dụng công nghệ tương tự cho iPhone 17 Pro, hãng đã quyết định không trang bị tính năng này cho dòng sản phẩm năm 2025. Màn hình mới trên Galaxy S26 không chỉ cải thiện tính năng chống chói mà còn bổ sung lớp bảo mật hữu ích, ngăn người khác xem nội dung cá nhân của người dùng, bao gồm cả mật khẩu.

Một bài báo đáng chú ý của Wall Street Journal chỉ ra rằng tội phạm thường theo dõi người dùng khi họ nhập mật khẩu để đánh cắp điện thoại. Nếu thông tin từ yeux1122 chính xác, Apple sẽ cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện tính năng bảo mật cho iPhone, không chỉ ở phần mềm mà còn ở phần cứng.

Hiện tại, những tin đồn về dòng iPhone 18 không đề cập đến việc thay đổi màn hình mà chỉ đưa ra dự đoán Apple sẽ tích hợp Face ID dưới màn hình cho dòng Pro. Tuy nhiên, khả năng Apple hiện thực hóa công nghệ này hay không vẫn là một dấu hỏi.