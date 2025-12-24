Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Những quy tắc USB-C cần tuân thủ để đạt tốc độ sạc tối đa

Kiến Văn
Kiến Văn
24/12/2025 06:26 GMT+7

Người dùng điện thoại có thể từng cảm thấy khó chịu khi cắm sạc và nhận thông báo "sạc chậm" ngay cả khi việc sạc được thực hiện qua cổng USB-C.

Lý do khiến thông báo xuất hiện một phần đến từ các nhà sản xuất, khi họ không còn cung cấp bộ sạc đi kèm điện thoại và đáp ứng các công nghệ mới nhất. Kết quả là người dùng thường phải sử dụng bộ sạc và cáp USB-C cũ thay vì mua phụ kiện mới, đặc biệt sau khi đã đầu tư một khoản lớn cho chiếc điện thoại.

Những quy tắc USB-C cần tuân thủ để đạt tốc độ sạc tối đa - Ảnh 1.

Tốc độ sạc smartphone có thể bị ảnh hưởng do sử dụng bộ sạc và cáp sạc cũ

ẢNH: POCKET-LINT

Tuy nhiên đây là một việc làm sai lầm, bởi để đảm bảo điện thoại có thể sạc ở tốc độ tối đa và có thời lượng pin lâu dài, người dùng cần tuân theo một số quy tắc nhất định.

Lựa chọn bộ sạc chất lượng cao

Nhiều nhà sản xuất đã ngừng tặng kèm bộ sạc với điện thoại mà họ bán ra, chẳng hạn Samsung với dòng Galaxy S21 từ năm 2021. Bộ sạc đi kèm Galaxy S20 chỉ hỗ trợ sạc tối đa 25W, trong khi các mẫu mới hơn như Galaxy S22+ và S22 Ultra hỗ trợ sạc lên đến 45W.

Do đó, người dùng nên sử dụng bộ sạc chính hãng mới hoặc các sản phẩm từ thương hiệu uy tín như Anker hay Belkin để đảm bảo tốc độ sạc tốt nhất. Đặc biệt, nên tránh các bộ sạc giá rẻ không rõ nguồn gốc, ngay cả khi chúng được quảng cáo sạc nhanh trên 45W vì chúng có thể gây hại cho điện thoại và làm mất hiệu lực bảo hành.

Sử dụng cáp USB-C được chứng nhận

Việc chọn cáp USB-C cũng rất quan trọng. Mặc dù người dùng có thể bị cám dỗ bởi những sợi cáp giá rẻ, sự tiết kiệm này có thể dẫn đến việc sạc chậm và tốn thời gian. Cáp được chứng nhận bởi USB-IF đảm bảo hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, từ đó giúp người dùng dễ dàng tìm thấy cáp phù hợp với thiết bị của mình.

Những quy tắc USB-C cần tuân thủ để đạt tốc độ sạc tối đa - Ảnh 2.

Người dùng nên chọn các cáp sạc thế hệ mới và nên ưu tiên loại có chiều dài ngắn hơn

ẢNH: THE VERGE

Bên cạnh đó, chiều dài và độ dày của cáp USB-C cũng ảnh hưởng đến hiệu suất sạc. Cáp có dây dẫn dày hơn và chiều dài ngắn hơn sẽ có điện trở thấp hơn, giúp tốc độ sạc nhanh hơn. Người dùng nên chọn cáp ngắn khoảng 0,9 m để đạt hiệu suất tối ưu.

Một lưu ý mà mọi người cần nhớ, cáp USB-C có tuổi thọ giới hạn và dễ bị hư hỏng, vì vậy chỉ nên xem cáp như đồ dùng một lần và luôn giữ sẵn một cái dự phòng. Ngoài ra, cần tránh sử dụng cáp USB-A cũ vì chúng có tốc độ sạc hạn chế.

Cuối cùng, để đảm bảo tính tương thích giữa bộ sạc và cáp sạc, người dùng nên kiểm tra nhãn mác. Các bộ sạc từ thương hiệu uy tín thường ghi rõ công suất và các tính năng bảo vệ giúp việc sạc được an toàn và hiệu quả hơn.

Khi mua bộ sạc mới, nhiều người thường lựa chọn loại sạc đôi hoặc ba để có thể kết nối không chỉ iPhone mà còn cả Apple Watch, điện thoại phụ…

