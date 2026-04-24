Ông Tim Cook thừa nhận sai lầm lớn nhất khi làm CEO Apple

Trong những chia sẻ chân thành trước khi rời ghế CEO, ông Tim Cook đã nhắc lại một 'vết sẹo' chưa bao giờ lành trong lịch sử Apple. Tuy nhiên, giới công nghệ đặt ra câu hỏi rằng phải chăng gã khổng lồ xứ Cupertino vẫn chưa thực sự rút ra bài học khi để Siri rơi vào vết xe đổ tương tự?

Sai lầm đầu tiên thời Tim Cook mang tên Apple Maps

Sau 15 năm đứng đầu đế chế giá trị nhất thế giới, CEO Tim Cook cuối cùng đã tiết lộ điều khiến ông hối tiếc nhất. Không phải những dự án bị hủy bỏ như sạc AirPower hay xe điện Apple Car, mà chính là màn ra mắt thảm họa của Apple Maps vào năm 2012.

"Sản phẩm chưa hề sẵn sàng", ông Cook thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc họp nội bộ vừa bị rò rỉ. Ông thừa nhận Apple đã quá tự mãn khi chỉ thử nghiệm dịch vụ tại các khu vực lân cận trụ sở mà quên mất rằng người dùng toàn cầu cần nhiều hơn thế. Kết quả là một lời xin lỗi công khai hiếm hoi đã được đưa ra, cùng với việc sa thải ngay lập tức Scott Forstall - vị công thần phụ trách dự án lúc bấy giờ.

Dù ông Cook gọi đây là bài học về sự khiêm tốn để đưa Apple Maps trở thành ứng dụng bản đồ hàng đầu hiện nay, nhưng thực tế dường như đang cho thấy điều ngược lại ở một mặt trận khác.

Siri và lời hứa suông kéo dài 2 năm

Apple từng tự tin tuyên bố Siri sẽ lột xác hoàn toàn với trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence) vào tháng 6.2024. Thế nhưng, thông tin mới nhất từ Google lại như một 'gáo nước lạnh' khi phiên bản Siri thực sự thông minh phải đợi đến năm 2026.

Các chuyên gia phân tích cho rằng Apple đã bị bất ngờ trước sự trỗi dậy thần tốc của ChatGPT. Trong cơn hoảng loạn, họ đã quảng bá những bản mô hình (mockup) hào nhoáng như một sản phẩm đã hoàn thiện. Việc trì hoãn này khiến lời hứa về một trợ lý ảo hiểu ngữ cảnh cá nhân trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Nói hay nhưng liệu có làm tốt?

CEO Tim Cook có thể được coi là huyền thoại so với những lãnh đạo công nghệ đầy tranh cãi khác, nhưng Siri hiện tại là minh chứng cho thấy Apple đang lặp lại sai lầm của 14 năm trước, đó là đưa ra những lời quảng cáo bóng bẩy khi sản phẩm vẫn còn chưa hoàn thiện.

Nếu Apple Maps là bài học về sự vội vã, thì Siri đang là bài học về sự chậm chân được che đậy bằng những lời hứa hão huyền. Để giữ được niềm tin từ người dùng, Apple cần nhiều hơn là những lời xin lỗi hay những bài phát biểu về 'sự khiêm tốn'. Họ cần biến những lời nói đó thành sản phẩm thực tế trên tay khách hàng.