Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng iPhone bắt đầu nhận được tiền bồi thường từ Apple

Phong Đỗ
Phong Đỗ
26/01/2026 10:58 GMT+7

Apple chính thức chi tiền để bồi thường cho người dùng iPhone từ vụ bê bối Siri nghe lén.

Theo 9to5Mac, sau nhiều năm chờ đợi, những khoản tiền đầu tiên từ gói dàn xếp 95 triệu USD đã bắt đầu đổ về tài khoản của người dùng iPhone, khép lại vụ bê bối quyền riêng tư chấn động liên quan đến trợ lý ảo Siri của Apple.

Apple bắt đầu bồi thường cho người dùng iPhone liên quan vụ bê bối Siri

Vụ kiện tập thể nhắm vào Apple bắt đầu từ năm 2019 với cáo buộc "ghi âm trái phép và cố ý" các cuộc hội thoại riêng tư thông qua Siri. Dù luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng để tránh những rắc rối pháp lý kéo dài, gã khổng lồ xứ Cupertino đã chấp nhận chi ra 95 triệu USD để dàn xếp với người dùng. Kể từ hôm nay, những người đã nộp đơn yêu cầu từ năm ngoái đã bắt đầu xác nhận nhận được tiền thanh toán.

Người dùng iPhone bắt đầu nhận được tiền bồi thường từ Apple - Ảnh 1.

Apple bắt đầu chi trả 95 triệu USD cho người dùng iPhone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Mọi chuyện bắt đầu khi tờ The Guardian tiết lộ thông tin các nhà thầu của Apple thường xuyên nghe được các chi tiết nhạy cảm trong đời sống riêng tư của khách hàng. Apple giải thích đây là một phần của quy trình 'chấm điểm' nhằm nâng cao chất lượng trợ lý ảo, với tỷ lệ chưa tới 1% tổng số tương tác.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Siri thường xuyên bị kích hoạt nhầm, khiến thiết bị âm thầm ghi âm ngay cả khi người dùng không ra lệnh "Hey Siri". Điều này đồng nghĩa với việc những thông tin lẽ ra phải được bảo mật tuyệt đối lại bị các nhân viên bên thứ ba nghe thấy.

Mỗi người dùng nhận được bao nhiêu tiền?

Theo ghi nhận thực tế từ những người vừa nhận được thanh toán, số tiền bồi thường cuối cùng thấp hơn so với ước tính ban đầu. Thay vì mức 20 USD như kỳ vọng, mỗi thiết bị đủ điều kiện đang được chi trả khoảng 8,02 USD (khoảng 210.000 đồng).

Những người đủ điều kiện là đã mua thiết bị Apple có hỗ trợ Siri từ ngày 17.9.2014 đến cuối năm 2024 và từng gặp tình trạng Siri tự hoạt động ngoài ý muốn. Mỗi cá nhân được phép đăng ký tối đa 5 thiết bị, tương đương mức nhận tối đa khoảng 40,10 USD.

Dù phải chi ra khoản tiền khổng lồ, Apple khẳng định các bản ghi âm chưa bao giờ được liên kết với ID Apple của người dùng hay sử dụng cho mục đích quảng cáo. Hiện nay, hãng đã thay đổi chính sách, yêu cầu người dùng phải chủ động cho phép (opt-in) mới được thu thập dữ liệu âm thanh, đồng thời chấm dứt việc thuê các nhà thầu bên ngoài để xử lý các bản ghi này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

