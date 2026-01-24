Apple có thể mang đến điều bất ngờ với iPhone 17e

Giá smartphone đang có xu hướng tăng cao, chủ yếu do sự gia tăng chi phí của bộ nhớ flash NAND và DRAM, với mức tăng ước tính lần lượt là 70% và 100%. Đối với các mẫu iPhone 18 cao cấp dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, Apple có thể sẽ phải điều chỉnh giá bán lên cao hơn. Tuy nhiên, công ty có khả năng mang đến một kịch bản khác đối với iPhone 17e giá rẻ hơn.

Apple cải thiện chuỗi cung ứng, iPhone 17e có thể ra mắt với giá 599 USD ẢNH: DIGITALTRENDS

Theo thông tin từ blog yeux1122 trên mạng xã hội Naver của Hàn Quốc, Apple đã đạt được những cải tiến đáng kể trong chuỗi cung ứng cho iPhone 17e, cho phép công ty giữ nguyên hoặc thậm chí giảm giá sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Mặc dù bộ nhớ NAND và DRAM không được đề cập trong danh sách linh kiện, các bộ phận như modem 5G và chip có thể được Apple mua với chi phí thấp hơn. Các rò rỉ cho biết, iPhone 17e sẽ sử dụng chip A19 như trên iPhone 17 tiêu chuẩn, cùng với modem 5G C1 "cây nhà lá vườn" giúp công ty tiết kiệm khoảng 10 USD mỗi đơn vị so với việc sử dụng modem của Qualcomm.

Nhiều cách làm khác nhau giúp giữ giá iPhone 17e

Hơn nữa, tuy chuyển từ thiết kế notch sang Dynamic Island, iPhone 17e dường như sẽ sử dụng tấm nền LTPS OLED của BOE thay vì các biến thể LTPO đắt tiền hơn. Nhà sản xuất màn hình Trung Quốc này có thể cung cấp tấm nền với giá rẻ hơn so với Samsung hoặc LG, ngay cả khi chất lượng và số lượng sản phẩm của họ không được đánh giá cao.

Nếu báo cáo chính xác, Apple không chỉ cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng mà còn khéo léo sắp xếp các linh kiện hiện có để giảm chi phí sản xuất. Đặc biệt, việc chuyển sang sử dụng modem 5G C1 là một quyết định thông minh của công ty trong bối cảnh thiếu hụt DRAM.

Trong trường hợp Apple giữ nguyên giá bán iPhone 17e như tiền nhiệm, có nghĩa sản phẩm sẽ được bán với giá 599 USD tại Mỹ. Tại Việt Nam, iPhone 16e được bán với giá từ 16,99 triệu đồng khi ra mắt.