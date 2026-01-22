Thiết kế iPhone 18 Pro gây tranh cãi, mỗi nguồn tin nói một kiểu

Theo BGR, một số báo cáo trước đó cho rằng Apple sẽ loại bỏ thiết kế Dynamic Island hiện tại để thay bằng một lỗ khoét ở góc trên bên trái màn hình iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin mới khẳng định Dynamic Island sẽ chỉ đơn giản là được thu nhỏ mà không biến mất hoàn toàn.

Tranh cãi thiết kế tập trung vào mặt trước của iPhone 18 Pro ẢNH: JOHN PROSSER

Instant Digital, một nguồn rò rỉ nổi tiếng trên Weibo, chỉ ra rằng các nguồn tin khác đã hiểu sai về kế hoạch của Apple liên quan đến Face ID trên iPhone 18 Pro. Trong khi có tin đồn cho biết Apple sẽ đặt cảm biến TrueDepth bên dưới màn hình, Instant Digital khẳng định chỉ có đèn chiếu hồng ngoại mới được đặt dưới màn hình.

Một nguồn rò rỉ khác là ShrimpApplePro trên X cũng xác nhận thông tin từ Instant Digital khi cho biết Apple có thể sẽ thu nhỏ kích thước của Dynamic Island trước khi tích hợp tất cả cảm biến bên dưới màn hình, tương tự như cách công ty đã làm với iPhone 14.

Thiết kế iPhone 18 Pro vẫn là ẩn số

Tuy nhiên, không phải tất cả các nguồn tin đều đồng nhất. Một báo cáo từ The Information của Wayne Ma và Qianer Liu lại cho rằng Apple đang di chuyển camera selfie lên góc trên bên trái màn hình. Ma từng có lịch sử tiết lộ thông tin chính xác về Apple.

Apple có thể chỉ tạo ra đột phá thiết kế của iPhone vào năm sau nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng sản phẩm này ẢNH: BGR

Ngoài những tin đồn về thiết kế, iPhone 18 Pro cũng được kỳ vọng sẽ trang bị công nghệ màn hình mới từ Samsung, cùng chip A20 Pro sử dụng quy trình 2nm tiên tiến hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội và tiết kiệm năng lượng. Apple cũng dự kiến sẽ cải tiến camera cho mẫu điện thoại này, trong khi thiết kế tổng thể có thể vẫn giữ nguyên cho đến năm 2027 - thời điểm công ty dự định ra mắt iPhone 20 để kỷ niệm iPhone tròn 20 năm.

Với nhiều sản phẩm đáng chú ý dự kiến ra mắt trong những năm tới, Apple đang hướng đến việc phát triển một chiếc iPhone màn hình tràn viền, cùng mẫu iPhone "e" mới, iPhone Air thế hệ thứ hai và thậm chí chiếc iPhone gập đầu tiên.