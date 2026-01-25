Samsung loại bỏ bộ nhớ thấp để 'quyết đấu' iPhone?

Theo Sammy Fans, dù còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày ra mắt chính thức, nhưng các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng đã hé lộ những thay đổi quan trọng trên thế hệ Galaxy S26. Thay đổi đáng chú ý nhất chính là việc Samsung có thể sẽ chính thức nói lời tạm biệt với phiên bản bộ nhớ 128 GB - mức dung lượng vốn đã trở nên chật chội trong kỷ nguyên của video 4K và ứng dụng AI.

Samsung Galaxy S26 sắp trình làng với nâng cấp bộ nhớ tối thiểu

Thay vì để người dùng phải đắn đo lựa chọn mức bộ nhớ thấp để tiết kiệm chi phí như trên Galaxy S25, Samsung được cho là sẽ trang bị mặc định 256 GB bộ nhớ trong cho tất cả phiên bản Galaxy S26.

Samsung muốn nâng cấp bộ nhớ tiêu chuẩn cho dòng Galaxy S26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Đây được xem là một động thái nâng cấp thực tế và hào phóng của gã khổng lồ Hàn Quốc. Với việc các tệp tin hệ thống ngày càng nặng và nhu cầu quay phim, chụp ảnh chất lượng cao tăng vọt, bộ nhớ 256 GB sẽ giúp người dùng thoải mái sử dụng trong nhiều năm mà không lo báo lỗi đầy bộ nhớ. Đối với những khách hàng có nhu cầu cao hơn, tùy chọn 512 GB vẫn sẽ sẵn sàng phục vụ.

Bên cạnh cuộc cách mạng về bộ nhớ, danh sách màu sắc của dòng S26 cũng dần lộ diện. Ngoài hai màu đen và trắng truyền thống, Samsung sẽ mang đến sự đột phá với màu xanh da trời (Sky Blue) và đặc biệt là tím cobalt (Cobalt Violet) đầy quyền lực. Riêng phiên bản Ultra cao cấp nhất có thể sở hữu thêm màu bạc (Silver Shadow) và màu cam (Orange) cá tính tại một số thị trường.

Về thời điểm ra mắt, các báo cáo uy tín chỉ ra rằng sự kiện Samsung Unpacked 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 25.2. Nếu đúng như lộ trình truyền thống, những chiếc Galaxy S26 đầu tiên sẽ bắt đầu đến tay người dùng toàn cầu vào đầu tháng 3.

Sự thay đổi về bộ nhớ tiêu chuẩn không chỉ là một nâng cấp phần cứng, mà còn là lời khẳng định của Samsung về việc dẫn đầu trải nghiệm người dùng trong phân khúc smartphone cao cấp.