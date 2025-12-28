Mẹo giúp giải phóng hàng chục GB bộ nhớ lưu trữ trên iPhone

Một thông báo 'Dung lượng iPhone đã đầy' (iPhone Storage Full) xuất hiện ngay lúc bạn cần chụp ảnh nhất gây ra nhiều bực bội. Tuy nhiên, khi kiểm tra, nhiều người dùng ngỡ ngàng phát hiện ra hàng chục GB dung lượng không bị chiếm bởi ảnh hay ứng dụng, mà là một mục mơ hồ có tên 'System Data'.

Cơn ác mộng mang tên 'System Data'

Hãy tưởng tượng bạn đang trong kỳ nghỉ lễ, giơ máy lên để ghi lại khoảnh khắc gia đình thì chiếc iPhone từ chối hoạt động vì hết dung lượng. Theo phản xạ, bạn truy cập vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (Genera) > Dung lượng iPhone (iPhone Storage) để tìm cách dọn dẹp.

iPhone báo đầy bộ nhớ lưu trữ là tình huống thường gặp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IDROP NEWS

Thông thường, thủ phạm là kho ảnh khổng lồ hoặc các ứng dụng game nặng nề. Nhưng gần đây, nhiều người dùng báo cáo một hiện tượng lạ rằng mục 'Dữ liệu hệ thống' (System Data) chiếm dụng một không gian khổng lồ. Trong một trường hợp thực tế, mục này đã 'nuốt' tới 80 GB trên tổng số 256 GB của thiết bị - tức chiếm 30% dung lượng máy. Thậm chí, một người dùng trên Reddit còn chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy System Data chiếm tới 128 GB.

Điều gây ức chế nhất là Apple không cung cấp cách để người dùng xóa chúng.

Apple nói gì về 'hố đen' bộ nhớ lưu trữ này?

Theo mô tả ngắn gọn của iOS, dữ liệu hệ thống gồm có bộ nhớ đệm (cache), nhật ký (log) và các tài nguyên khác đang được hệ thống sử dụng. Apple khẳng định con số này sẽ biến động tùy theo nhu cầu của hệ thống.

Trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này, đại diện Apple cho biết: "Dữ liệu này chứa các tệp tạm thời có vòng đời ngắn, được iOS sử dụng tích cực để đảm bảo iPhone vận hành trơn tru. Khi các tệp này không còn cần thiết, hệ thống sẽ tự động dọn dẹp, do đó kích thước của dữ liệu hệ thống thay đổi liên tục là điều bình thường".

Thực tế cho thấy, con số này dao động rất mạnh. Lượng dữ liệu 80 GB nói trên đã tự động giảm xuống còn 50 GB chỉ sau một đêm mà không cần can thiệp.

Người dùng iPhone có thể làm gì?

Câu trả lời ngắn gọn từ Apple là không cần làm gì cả và cũng không thể làm gì thủ công.

Hãng khẳng định iOS được thiết kế để tự tối ưu hóa. Nó sẽ tự động xóa các tệp tạm và cache khi bộ nhớ máy gần đầy để nhường chỗ cho dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, cơ chế tự động này đôi khi hoạt động không kịp thời, gây ra tình trạng báo đầy bộ nhớ ảo hoặc tạm thời khiến người dùng bối rối.

Mặc dù không có nút xóa dữ liệu, nhưng có một mẹo nhỏ để thúc đẩy quá trình này là đóng hoàn toàn các ứng dụng.

Khi nhận thấy System Data phình to bất thường, hãy vuốt từ dưới màn hình lên để mở trình đa nhiệm và vuốt tắt tất cả các ứng dụng chạy nền. Hành động này báo hiệu cho iOS rằng các quy trình liên quan đến ứng dụng đó đã kết thúc, từ đó các file tạm phục vụ cho chúng không còn cần thiết và sẽ được hệ thống ưu tiên dọn dẹp sớm hơn.

Đóng ứng dụng chạy nền trên iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACWORLD

Cho đến khi Apple cung cấp một công cụ quản lý bộ nhớ đệm thực sự, đây có lẽ là giải pháp duy nhất mà người dùng iPhone có thể áp dụng để đối phó với dữ liệu hệ thống.