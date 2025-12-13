Rò rỉ lộ trình của Apple từ iOS 26.4 đến iOS 28

Theo báo cáo mới nhất từ Macworld, một lộ trình phát triển nội bộ của Apple đã vô tình bị phát hiện thông qua bản dựng thử nghiệm của iOS 26. Tài liệu rò rỉ này không chỉ phác thảo tương lai của hệ điều hành iPhone mà còn ngầm xác nhận sự tồn tại của hàng loạt phần cứng mới như AirTag 2, thiết bị 'HomePad' bí ẩn và màn hình Studio Display thế hệ mới (dự kiến ra mắt năm 2026).

Rò rỉ lộ trình tới tận iOS 28 của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Dù Apple chưa lên tiếng xác nhận, nhưng dưới đây là bức tranh toàn cảnh về những gì 'táo khuyết' đang ấp ủ.

Cú hích lớn vào mùa xuân tới gọi tên iOS 26.4

Dự kiến ra mắt vào mùa xuân tới, iOS 26.4 được cho là bản cập nhật quan trọng với hàng loạt tính năng mới:

Cuộc cách mạng về chăm sóc sức khỏe : Ứng dụng Health sẽ được đại tu toàn diện, tích hợp gói đăng ký Apple Health+. Điểm nhấn là trợ lý thể dục ảo được vận hành bởi AI, giúp cá nhân hóa chế độ tập luyện.

: Ứng dụng Health sẽ được đại tu toàn diện, tích hợp gói đăng ký Apple Health+. Điểm nhấn là trợ lý thể dục ảo được vận hành bởi AI, giúp cá nhân hóa chế độ tập luyện. Siri thế hệ mới thông minh hơn : Phiên bản trợ lý ảo mới được hậu thuẫn bởi Apple Intelligence, hứa hẹn khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên vượt trội.

: Phiên bản trợ lý ảo mới được hậu thuẫn bởi Apple Intelligence, hứa hẹn khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên vượt trội. Bảo mật và tiện ích : Tính năng tự động điền thẻ tín dụng từ Apple Passwords, tạo thư mục trong Freeform và hệ thống xác thực bảo mật mới cho iCloud.

: Tính năng tự động điền thẻ tín dụng từ Apple Passwords, tạo thư mục trong Freeform và hệ thống xác thực bảo mật mới cho iCloud. Nâng cấp AirPods: Tính năng 'Precise Outdoor Location' mới sẽ giúp người dùng tìm kiếm tai nghe thất lạc dễ dàng hơn bao giờ hết qua Find My.

Tương lai xa hơn: iOS 27 và iOS 28 có gì?

Lộ trình rò rỉ cũng hé mở những manh mối đầu tiên cho các bản cập nhật lớn tiếp theo, dù thông tin còn khá 'nhỏ giọt'. Cụ thể:

iOS 27 (dự kiến phát hành tháng 9.2026) : Mã nguồn gợi ý về sự cải tiến mạnh mẽ trong bộ sưu tập của ứng dụng Ảnh (Photos). Bên cạnh đó, một 'hệ thống ghép nối' hoàn toàn mới cho AirPods cũng đang được phát triển để ra mắt cùng iPhone 18.

: Mã nguồn gợi ý về sự cải tiến mạnh mẽ trong bộ sưu tập của ứng dụng Ảnh (Photos). Bên cạnh đó, một 'hệ thống ghép nối' hoàn toàn mới cho AirPods cũng đang được phát triển để ra mắt cùng iPhone 18. iOS 28 (dự kiến năm 2027): Apple dường như đang tập trung sâu hơn vào giấc ngủ. Các chỉ số theo dõi mới trên Apple Watch, như thời gian người dùng nằm trên giường (time in bed), đang được thử nghiệm. Đáng chú ý, có dấu hiệu cho thấy ứng dụng Health sẽ lần đầu tiên đặt chân lên máy Mac với hệ điều hành macOS 28.

Dù mọi thứ vẫn còn nằm trên giấy tờ và mã nguồn, nhưng lộ trình này cho thấy Apple đang dồn toàn lực vào AI và hệ sinh thái sức khỏe trong 2 năm tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu những tính năng này có thực sự xuất hiện trên chiếc iPhone của bạn hay không.