Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng CPU Intel hưởng lợi lớn khi dùng Windows 11 25H2

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/12/2025 14:00 GMT+7

Intel tung driver Wi-Fi 7 mới nhất mở khóa sức mạnh thực sự của Windows 11 25H2.

Theo Neowin, bản cập nhật lớn Windows 11 25H2 của Microsoft đang dần được triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, như thường lệ, các bản cập nhật lớn ban đầu thường đi kèm với những lỗi vặt khó chịu, đặc biệt là các vấn đề về tương thích phần cứng. Để giải quyết nỗi lo này cho người dùng, Intel vừa chính thức tung ra bộ driver mới, dọn đường cho quá trình nâng cấp hệ điều hành.

'Tấm vé thông hành' lên Windows 11 25H2 của Intel

Trong động thái mới nhất, Intel đã phát hành phiên bản driver Wi-Fi (24.0.2) và Bluetooth (24.0.1). Điểm quan trọng nhất của bản phát hành này là sự tương thích hoàn toàn với Windows 11 25H2.

Người dùng CPU Intel hưởng lợi lớn khi dùng Windows 11 25H2 - Ảnh 1.

Intel phát hành driver Wi-Fi 7 cho Windows 11 25H2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Điều này có nghĩa là nếu PC hoặc Laptop của người dùng sử dụng card mạng của Intel, việc cài đặt driver sẽ giúp giảm thiểu tối đa các lỗi mất kết nối, chập chờn hoặc xung đột phần cứng khi quyết định bấm nút cập nhật lên phiên bản Windows mới.

Bên cạnh việc sửa lỗi và ổn định hiệu năng, bản cập nhật này còn mở rộng hỗ trợ cho chuẩn kết nối không dây thế hệ Wi-Fi 7 mới.

Theo ghi chú phát hành, driver mới hỗ trợ các sản phẩm Intel Wi-Fi 7 mới như BE211 và BE213, bên cạnh các mẫu hiện có như BE202, BE201 và B200. Intel cũng lưu ý để tận dụng được băng tần 6 GHz siêu tốc của Wi-Fi 7, người dùng bắt buộc phải chạy Windows 11 phiên bản 24H2 trở lên, do các phiên bản cũ hơn chưa hỗ trợ chuẩn này.

Mặc dù Intel không liệt kê chi tiết từng lỗi nhỏ được sửa, nhưng hãng khẳng định bản cập nhật giúp cải thiện hiệu suất, độ ổn định và giải quyết các vấn đề nhỏ còn tồn đọng ở phiên bản trước.

Người dùng có thể truy cập trang web hỗ trợ chính thức của Intel hoặc sử dụng công cụ Intel Driver & Support Assistant để tự động phát hiện và cài đặt.

Tin liên quan

Tại sao người dùng vẫn chọn Windows 10 thay vì nâng cấp lên Windows 11?

Tại sao người dùng vẫn chọn Windows 10 thay vì nâng cấp lên Windows 11?

Tốc độ phổ cập Windows 11 tụt hậu kỷ lục so với các phiên bản tiền nhiệm.

Khám phá thêm chủ đề

Intel Microsoft bản cập nhật CPU Intel Wi-Fi 7 trình điều khiển DRIVER
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận