Xiaomi sắp tung 'đồ chơi' mới đối đầu Apple và Samsung

Theo PhoneArena, nếu bạn từng trầm trồ trước khả năng tìm lại hành lý thất lạc hay xe bị mất cắp nhờ những chiếc AirTag nhỏ bé, thì có một tin vui là Xiaomi sắp tham gia vào cuộc chơi này. Thiết bị định vị sắp ra mắt của Xiaomi hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường phụ kiện thông minh vốn đang được thống trị bởi Apple và Samsung.

Thiết kế quen thuộc, công nghệ hiện đại của Xiaomi

Thị trường hiện nay đã có những cái tên sừng sỏ như Apple AirTag, Samsung Galaxy SmartTag hay mới đây là Moto Tag. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Xiaomi vẫn luôn được mong chờ nhờ hệ sinh thái thiết bị khổng lồ của hãng.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy Xiaomi Tag (tên dự kiến) sở hữu thiết kế nhỏ gọn, bo tròn, tối giản - đúng chuẩn phong cách của một thiết bị định vị cần sự linh hoạt để gắn vào chìa khóa, bỏ vào ví hay giấu trong xe hơi.

Xiaomi sắp tham gia thị trường thiết bị định vị ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Đáng chú ý, nguồn tin tiết lộ Xiaomi Tag có thể sẽ ra mắt với hai phiên bản:

Phiên bản tiêu chuẩn : Sử dụng Bluetooth thông thường để định vị.

: Sử dụng Bluetooth thông thường để định vị. Phiên bản cao cấp: Tích hợp công nghệ Ultra-Wideband (UWB).

Nếu như Bluetooth chỉ cho bạn biết vật phẩm đang ở trong phạm vi gần, thì UWB (công nghệ băng thông siêu rộng) hoạt động như một radar thu nhỏ, giúp điện thoại định vị chính xác vị trí đồ vật đến từng centimet và chỉ hướng đi cụ thể.

Pin dễ thay và tính năng 'Tin cậy'

Về nguồn năng lượng, Xiaomi Tag dự kiến sử dụng pin đồng xu CR2032. Đây là loại pin phổ biến, giá rẻ và người dùng có thể tự thay thế dễ dàng tại nhà - một tiêu chuẩn cần thiết cho dòng sản phẩm này để đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài.

Về tính năng, bên cạnh việc định vị trên bản đồ và gửi cảnh báo khi bạn bỏ quên đồ, Xiaomi Tag còn được cho là sẽ có tính năng 'Tin cậy' (Trust), cho phép người dùng đánh dấu thiết bị là an toàn với những người xung quanh, giúp ngăn chặn các cảnh báo theo dõi không mong muốn khi bạn đi du lịch cùng bạn bè hoặc người thân (vấn đề từng gây phiền toái trên AirTag).

Hỉnh ảnh rò rỉ ban đầu về Xiaomi Tag ẢNH: X

Mặc dù chưa có ngày ra mắt chính thức và nhiều khả năng sẽ được bán độc quyền tại Trung Quốc trong thời gian đầu, nhưng giới công nghệ kỳ vọng Xiaomi sẽ sớm mang sản phẩm này ra thị trường quốc tế.

Sự tham gia của một 'ông lớn' như Xiaomi có ý nghĩa lớn với người dùng Android. Việc có thêm một lựa chọn uy tín, giá tốt và hỗ trợ mạng lưới Find My Device của Android sẽ giúp người dùng Android có thêm công cụ bảo vệ tài sản hiệu quả. Nếu Xiaomi giữ vững chiến lược giá cả cạnh tranh thấp hơn đối thủ, đây chắc chắn sẽ là một 'cú hích' lớn trên thị trường phụ kiện thông minh.