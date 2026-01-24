Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Xiaomi sắp tung 'đồ chơi' mới đối đầu Apple và Samsung

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/01/2026 12:57 GMT+7

Xiaomi sắp ra mắt thiết bị định vị cạnh tranh Apple và Samsung.

Theo PhoneArena, nếu bạn từng trầm trồ trước khả năng tìm lại hành lý thất lạc hay xe bị mất cắp nhờ những chiếc AirTag nhỏ bé, thì có một tin vui là Xiaomi sắp tham gia vào cuộc chơi này. Thiết bị định vị sắp ra mắt của Xiaomi hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường phụ kiện thông minh vốn đang được thống trị bởi Apple và Samsung.

Thiết kế quen thuộc, công nghệ hiện đại của Xiaomi

Thị trường hiện nay đã có những cái tên sừng sỏ như Apple AirTag, Samsung Galaxy SmartTag hay mới đây là Moto Tag. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Xiaomi vẫn luôn được mong chờ nhờ hệ sinh thái thiết bị khổng lồ của hãng.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy Xiaomi Tag (tên dự kiến) sở hữu thiết kế nhỏ gọn, bo tròn, tối giản - đúng chuẩn phong cách của một thiết bị định vị cần sự linh hoạt để gắn vào chìa khóa, bỏ vào ví hay giấu trong xe hơi.

Xiaomi sắp tung 'đồ chơi' mới đối đầu Apple và Samsung - Ảnh 1.

Xiaomi sắp tham gia thị trường thiết bị định vị

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Đáng chú ý, nguồn tin tiết lộ Xiaomi Tag có thể sẽ ra mắt với hai phiên bản:

  • Phiên bản tiêu chuẩn: Sử dụng Bluetooth thông thường để định vị.
  • Phiên bản cao cấp: Tích hợp công nghệ Ultra-Wideband (UWB).

Nếu như Bluetooth chỉ cho bạn biết vật phẩm đang ở trong phạm vi gần, thì UWB (công nghệ băng thông siêu rộng) hoạt động như một radar thu nhỏ, giúp điện thoại định vị chính xác vị trí đồ vật đến từng centimet và chỉ hướng đi cụ thể.

Pin dễ thay và tính năng 'Tin cậy'

Về nguồn năng lượng, Xiaomi Tag dự kiến sử dụng pin đồng xu CR2032. Đây là loại pin phổ biến, giá rẻ và người dùng có thể tự thay thế dễ dàng tại nhà - một tiêu chuẩn cần thiết cho dòng sản phẩm này để đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài.

Về tính năng, bên cạnh việc định vị trên bản đồ và gửi cảnh báo khi bạn bỏ quên đồ, Xiaomi Tag còn được cho là sẽ có tính năng 'Tin cậy' (Trust), cho phép người dùng đánh dấu thiết bị là an toàn với những người xung quanh, giúp ngăn chặn các cảnh báo theo dõi không mong muốn khi bạn đi du lịch cùng bạn bè hoặc người thân (vấn đề từng gây phiền toái trên AirTag).

Xiaomi sắp tung 'đồ chơi' mới đối đầu Apple và Samsung - Ảnh 2.

Hỉnh ảnh rò rỉ ban đầu về Xiaomi Tag

ẢNH: X

Mặc dù chưa có ngày ra mắt chính thức và nhiều khả năng sẽ được bán độc quyền tại Trung Quốc trong thời gian đầu, nhưng giới công nghệ kỳ vọng Xiaomi sẽ sớm mang sản phẩm này ra thị trường quốc tế.

Sự tham gia của một 'ông lớn' như Xiaomi có ý nghĩa lớn với người dùng Android. Việc có thêm một lựa chọn uy tín, giá tốt và hỗ trợ mạng lưới Find My Device của Android sẽ giúp người dùng Android có thêm công cụ bảo vệ tài sản hiệu quả. Nếu Xiaomi giữ vững chiến lược giá cả cạnh tranh thấp hơn đối thủ, đây chắc chắn sẽ là một 'cú hích' lớn trên thị trường phụ kiện thông minh.

Tin liên quan

AirTag 2 có thể ra mắt năm 2024

AirTag 2 có thể ra mắt năm 2024

AirTag 2 có thể trang bị chip Ultra Wideband U2 và trở thành một phần trong hệ sinh thái điện toán không gian của Apple.

Khám phá thêm chủ đề

thiết bị định vị Apple Samsung Xiaomi Tag Xiaomi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận