HyperOS 3 đang đổ bộ xuống các dòng máy cũ

Theo GizmoChina, giữ đúng cam kết hỗ trợ lâu dài, Xiaomi vừa chính thức mở rộng phạm vi cập nhật hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 15 mới nhất cho hàng loạt thiết bị cao cấp ra mắt từ vài năm trước.

Xiaomi bắt đầu triển khai HyperOS 3 đến nhiều thiết bị cũ

Sau khi triển khai sớm cho các thiết bị mới như Redmi K60 và Xiaomi Pad 6 Pro, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang tiếp tục mang luồng gió mới đến với cộng đồng người dùng các dòng máy cũ. Đây là bản cập nhật quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình lên phiên bản Android 15 với nhiều cải tiến về hiệu năng và bảo mật.

HyperOS 3 tiếp tục được triển khai đến nhiều thiết bị hơn ẢNH: PHONG ĐỖ

Theo thông tin rò rỉ từ Xiaomi Time, đợt cập nhật này đang diễn ra tại thị trường Trung Quốc với các mã bản dựng (firmware) cụ thể như sau:

Xiaomi 12 : OS3.0.2.0.VLCCNXM

: OS3.0.2.0.VLCCNXM Xiaomi 12 Pro : OS3.0.2.0.VLBCNXM

: OS3.0.2.0.VLBCNXM Xiaomi 12S : OS3.0.2.0.VLTCNXM

: OS3.0.2.0.VLTCNXM Xiaomi 12S Pro : OS3.0.2.0.VLECNXM

: OS3.0.2.0.VLECNXM Xiaomi 12S Ultra : OS3.0.2.0.VLACNXM

: OS3.0.2.0.VLACNXM Xiaomi Civi 3 : OS3.0.1.0.VMICNXM

: OS3.0.1.0.VMICNXM Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.1.0.VLRCNXM

Người dùng cần lưu ý rằng hiện tại, bản cập nhật HyperOS 3 này đang được phát hành dưới dạng Mi Pilot. Đây thực chất là giai đoạn Beta (thử nghiệm), nơi bản cập nhật chỉ được gửi đến những người dùng đã đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm trước đó.

Mục đích của giai đoạn này là để Xiaomi rà soát lỗi lần cuối. Nếu bản dựng hoạt động ổn định và không phát sinh lỗi nghiêm trọng, nó sẽ sớm được chuyển sang trạng thái 'Stable' (ổn định) và phát hành rộng rãi cho toàn bộ người dùng.

Mặc dù Xiaomi chưa công bố lịch trình cụ thể cho thị trường toàn cầu, nhưng sự xuất hiện của các model phổ biến như Xiaomi 12, 12 Pro và Civi 3 trong danh sách cập nhật nội địa là một tín hiệu khả quan.

Theo thông lệ, bản cập nhật quốc tế thường sẽ xuất hiện chỉ sau bản nội địa vài tuần. Vì vậy, người dùng Việt Nam đang sở hữu các thiết bị này có thể yên tâm chờ đợi thông báo cập nhật OTA trong thời gian sắp tới.