Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

HyperOS 3 đang đổ bộ xuống các dòng máy cũ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/01/2026 13:56 GMT+7

Xiaomi bất ngờ tung HyperOS 3 (Android 15) cho loạt sản phẩm flagship cũ.

Theo GizmoChina, giữ đúng cam kết hỗ trợ lâu dài, Xiaomi vừa chính thức mở rộng phạm vi cập nhật hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 15 mới nhất cho hàng loạt thiết bị cao cấp ra mắt từ vài năm trước.

Xiaomi bắt đầu triển khai HyperOS 3 đến nhiều thiết bị cũ

Sau khi triển khai sớm cho các thiết bị mới như Redmi K60 và Xiaomi Pad 6 Pro, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang tiếp tục mang luồng gió mới đến với cộng đồng người dùng các dòng máy cũ. Đây là bản cập nhật quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình lên phiên bản Android 15 với nhiều cải tiến về hiệu năng và bảo mật.

HyperOS 3 đang đổ bộ xuống các dòng máy cũ - Ảnh 1.

HyperOS 3 tiếp tục được triển khai đến nhiều thiết bị hơn

ẢNH: PHONG ĐỖ

Theo thông tin rò rỉ từ Xiaomi Time, đợt cập nhật này đang diễn ra tại thị trường Trung Quốc với các mã bản dựng (firmware) cụ thể như sau:

  • Xiaomi 12: OS3.0.2.0.VLCCNXM
  • Xiaomi 12 Pro: OS3.0.2.0.VLBCNXM
  • Xiaomi 12S: OS3.0.2.0.VLTCNXM
  • Xiaomi 12S Pro: OS3.0.2.0.VLECNXM
  • Xiaomi 12S Ultra: OS3.0.2.0.VLACNXM
  • Xiaomi Civi 3: OS3.0.1.0.VMICNXM
  • Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.1.0.VLRCNXM

Người dùng cần lưu ý rằng hiện tại, bản cập nhật HyperOS 3 này đang được phát hành dưới dạng Mi Pilot. Đây thực chất là giai đoạn Beta (thử nghiệm), nơi bản cập nhật chỉ được gửi đến những người dùng đã đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm trước đó.

Mục đích của giai đoạn này là để Xiaomi rà soát lỗi lần cuối. Nếu bản dựng hoạt động ổn định và không phát sinh lỗi nghiêm trọng, nó sẽ sớm được chuyển sang trạng thái 'Stable' (ổn định) và phát hành rộng rãi cho toàn bộ người dùng.

Mặc dù Xiaomi chưa công bố lịch trình cụ thể cho thị trường toàn cầu, nhưng sự xuất hiện của các model phổ biến như Xiaomi 12, 12 Pro và Civi 3 trong danh sách cập nhật nội địa là một tín hiệu khả quan.

Theo thông lệ, bản cập nhật quốc tế thường sẽ xuất hiện chỉ sau bản nội địa vài tuần. Vì vậy, người dùng Việt Nam đang sở hữu các thiết bị này có thể yên tâm chờ đợi thông báo cập nhật OTA trong thời gian sắp tới.

Tin liên quan

Danh sách 12 thiết bị Xiaomi vừa nhận bản cập nhật HyperOS 3

Danh sách 12 thiết bị Xiaomi vừa nhận bản cập nhật HyperOS 3

Xiaomi chơi lớn cuối năm khi tung HyperOS 3 cho loạt máy cũ tầm trung.

Khám phá thêm chủ đề

Xiaomi HyperOS 3 bản cập nhật ANDROID 15 thiết bị cũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận