Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini giúp xem thời tiết tương tác tiện lợi trên smartphone

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/01/2026 10:08 GMT+7

Google vừa cập nhật giao diện thời tiết tương tác cho Gemini trên Android và iOS.

Đối với nhiều người dùng smartphone, việc hỏi trợ lý ảo về thời tiết trước khi ra đường hay nấu nướng đã trở thành thói quen hằng ngày. Hiểu được nhu cầu này, Google dường như đang muốn biến Gemini trở thành một nhà khí tượng học chuyên nghiệp hơn thay vì chỉ hiển thị những con số khô khan như trước đây.

Gemini 'lột xác' giao diện dự báo thời tiết

Trước đây, khi người dùng tra cứu thời tiết, Gemini chỉ trả về một thẻ thông tin cơ bản gồm nhiệt độ, lượng mưa và một thanh cuộn theo giờ hoặc theo ngày. Tuy nhiên, trong bản cập nhật đang được triển khai, giao diện này đã được nâng cấp mạnh mẽ về mặt thị giác và trải nghiệm.

Gemini vừa cập nhật tính năng xem thời tiết tương tác cực tiện lợi trên smartphone - Ảnh 1.

Giao diện dự báo thời tiết mới của Gemini

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Điểm sáng giá nhất của bản cập nhật này là khả năng tương tác trực tiếp. Thay vì chỉ nhìn lướt qua, giờ đây người dùng có thể chạm vào các tab để chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ xem chi tiết:

  • Nhiệt độ (Temperature)
  • Lượng mưa (Precipitation)
  • Sức gió (Wind)

Điều này giúp người dùng nắm bắt tình hình thời tiết cụ thể hơn, đặc biệt hữu ích cho những ai cần lên kế hoạch di chuyển trong điều kiện mưa gió thất thường.

Một cải tiến nhỏ nhưng tinh tế khác là khả năng chuyển đổi đơn vị đo lường tức thì (Unit conversion). Bạn không cần phải vào phần cài đặt sâu bên trong hay ra lệnh giọng nói rườm rà nữa. Chỉ cần chạm trực tiếp vào các con số trên màn hình, giao diện sẽ tự động chuyển đổi qua lại giữa độ C và độ F, hay từ km/giờ sang dặm/giờ (mph).

Hiện tại, bản nâng cấp giao diện này đang được ưu tiên xuất hiện trên ứng dụng Gemini dành cho hai nền tảng phổ biến nhất là Android và iOS. Người dùng phiên bản web có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa để được trải nghiệm sự đồng bộ này.

Nếu bạn thấy giao diện Gemini của mình vẫn như cũ, hãy kiên nhẫn, tính năng này đang được Google cập nhật dần cho toàn bộ người dùng trên toàn cầu. Đây hứa hẹn là một sự bổ sung nhỏ nhưng thiết thực, giúp bộ công cụ của Gemini trở nên hữu dụng hơn trong đời sống hằng ngày.

Tin liên quan

Lý do Gemini ngày càng thu hút người dùng

Lý do Gemini ngày càng thu hút người dùng

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực chatbot AI không còn mang tính áp đảo thuộc về ChatGPT như giai đoạn đầu khi thị phần Gemini đang tăng nhanh.

Khám phá thêm chủ đề

Google Gemini thời tiết nhiệt độ Sức gió
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận