Gemini giúp xem thời tiết tương tác tiện lợi trên smartphone

Đối với nhiều người dùng smartphone, việc hỏi trợ lý ảo về thời tiết trước khi ra đường hay nấu nướng đã trở thành thói quen hằng ngày. Hiểu được nhu cầu này, Google dường như đang muốn biến Gemini trở thành một nhà khí tượng học chuyên nghiệp hơn thay vì chỉ hiển thị những con số khô khan như trước đây.

Gemini 'lột xác' giao diện dự báo thời tiết

Trước đây, khi người dùng tra cứu thời tiết, Gemini chỉ trả về một thẻ thông tin cơ bản gồm nhiệt độ, lượng mưa và một thanh cuộn theo giờ hoặc theo ngày. Tuy nhiên, trong bản cập nhật đang được triển khai, giao diện này đã được nâng cấp mạnh mẽ về mặt thị giác và trải nghiệm.

Giao diện dự báo thời tiết mới của Gemini ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Điểm sáng giá nhất của bản cập nhật này là khả năng tương tác trực tiếp. Thay vì chỉ nhìn lướt qua, giờ đây người dùng có thể chạm vào các tab để chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ xem chi tiết:

Nhiệt độ (Temperature)

Lượng mưa (Precipitation)

Sức gió (Wind)

Điều này giúp người dùng nắm bắt tình hình thời tiết cụ thể hơn, đặc biệt hữu ích cho những ai cần lên kế hoạch di chuyển trong điều kiện mưa gió thất thường.

Một cải tiến nhỏ nhưng tinh tế khác là khả năng chuyển đổi đơn vị đo lường tức thì (Unit conversion). Bạn không cần phải vào phần cài đặt sâu bên trong hay ra lệnh giọng nói rườm rà nữa. Chỉ cần chạm trực tiếp vào các con số trên màn hình, giao diện sẽ tự động chuyển đổi qua lại giữa độ C và độ F, hay từ km/giờ sang dặm/giờ (mph).

Hiện tại, bản nâng cấp giao diện này đang được ưu tiên xuất hiện trên ứng dụng Gemini dành cho hai nền tảng phổ biến nhất là Android và iOS. Người dùng phiên bản web có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa để được trải nghiệm sự đồng bộ này.

Nếu bạn thấy giao diện Gemini của mình vẫn như cũ, hãy kiên nhẫn, tính năng này đang được Google cập nhật dần cho toàn bộ người dùng trên toàn cầu. Đây hứa hẹn là một sự bổ sung nhỏ nhưng thiết thực, giúp bộ công cụ của Gemini trở nên hữu dụng hơn trong đời sống hằng ngày.