OpenAI âm thầm sửa lỗi ở chế độ giọng nói trên ChatGPT

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/11/2025 16:00 GMT+7

Tính năng mới của ChatGPT có thể vô tình 'nghe lén' chuyện riêng tư nếu bạn không biết điều này.

Việc phải chuyển đổi qua lại giữa giao diện trò chuyện giọng nói và đọc văn bản từng là rào cản lớn nhất của ChatGPT. Giờ đây, OpenAI cuối cùng đã gỡ bỏ sự phiền toái này bằng một bản cập nhật giao diện tinh tế.

ChatGPT Voice Mode 'lột xác' khi được tích hợp thẳng vào khung chat

Kể từ khi ra mắt tính năng Voice Mode (chế độ giọng nói), người dùng ChatGPT luôn gặp một bất tiện là khi bật mic để nói chuyện, màn hình sẽ chuyển sang giao diện có hình cầu (Orb) 'nhảy múa'. Giao diện này tuy đẹp mắt nhưng lại cô lập người dùng, khiến họ không thể xem lại nội dung văn bản nếu nghe không rõ.

OpenAI cập nhật ChatGPT với chế độ giọng nói cải tiến và tính năng mới - Ảnh 1.

Điểm khó chịu trên chế độ giọng nói của ChatGPT đã được giải quyết

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Mới đây, OpenAI đã âm thầm tung ra bản cập nhật thay đổi hoàn toàn trải nghiệm này trên cả ứng dụng di động và nền tảng web. Thay vì bị đẩy sang một màn hình riêng biệt, giờ đây khi nhấn vào biểu tượng sóng âm, người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với AI ngay trong khung chat chính.

Thay đổi nhỏ này mang lại tác động lớn, đó là bạn có thể nhìn thấy dòng chữ ChatGPT đang nói theo thời gian thực. Điều này đặc biệt hữu ích khi AI đưa ra các thông tin phức tạp, số liệu hoặc khi bạn muốn kiểm tra lại xem nó có hiểu đúng ý mình hay không mà không cần ngắt quãng cuộc hội thoại.

Bản cập nhật cũng cho phép ChatGPT hiển thị các widget thông tin thực như thời tiết hay bản đồ ngay trong lúc nói. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy tính năng này vẫn còn 'sạn'.

Cụ thể, trong khi thông tin thời tiết hiển thị chính xác, thì tính năng bản đồ lại khá chập chờn. Thay vì hiển thị một bản đồ trực quan ngay trong khung chat như video quảng cáo của OpenAI, chatbot thường chỉ trả về các đường link chỉ đường khô khan. Có vẻ như người dùng cần dùng đúng những câu lệnh (prompt) cụ thể mới kích hoạt được giao diện này.

Một điểm trừ lớn trong bản cập nhật này là cơ chế nghe liên tục. ChatGPT sẽ không tự động ngắt chế độ giọng nói sau một khoảng thời gian im lặng. Nếu bạn quên nhấn nút kết thúc, AI vẫn sẽ tiếp tục lắng nghe môi trường xung quanh.

Một người dùng đã chia sẻ tình huống dở khóc dở cười khi quên tắt mic và quay sang nhờ mẹ pha trà. 5 phút sau, ChatGPT bất ngờ lên tiếng... hướng dẫn chi tiết cách pha trà, chứng tỏ nó đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại riêng tư đó.

Cách tắt chia sẻ dữ liệu giọng nói

Để đảm bảo quyền riêng tư và ngăn OpenAI sử dụng giọng nói của bạn để huấn luyện AI, hãy thực hiện ngay các bước sau:

  • Vào Settings (Cài đặt) trên ứng dụng ChatGPT.
  • Chọn Data Controls.
  • Tắt mục 'Include your audio recordings'.

Nếu bạn không thích giao diện mới và muốn quay về giao diện 'hình cầu' cũ, bạn có thể vào Settings > Voice và bật 'Separate Mode'.

Với bản cập nhật này, ChatGPT đang ngày càng hoàn thiện để cạnh tranh trực tiếp với Gemini Live của Google - đối thủ vốn đã cho phép vừa xem vừa nói từ lâu (hiện có mặt trên dòng Pixel 10). Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ kéo người dùng quay lại sử dụng tính năng giọng nói thường xuyên hơn.

