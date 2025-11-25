Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Kiểm tra máy tính ngay lập tức nếu thấy biểu tượng này trên thanh Taskbar

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/11/2025 15:11 GMT+7

Bạn có đang bỏ qua cảnh báo quan trọng nhất về quyền riêng tư trên thanh taskbar của Windows?

Hằng ngày, chúng ta đều nhìn vào thanh Taskbar vô số lần nhưng thường chỉ để mở menu Start hoặc xem giờ giấc. Tuy nhiên, ẩn trong góc màn hình đó là những chỉ báo bảo mật quan trọng mà Microsoft đã tích hợp. Nếu bạn thấy chúng xuất hiện bất thường mà lờ đi, rất có thể bạn đang vô tình cho phép các ứng dụng xâm phạm quyền riêng tư của mình.

Những 'điệp viên' thầm lặng sẽ xuất hiện trên taskbar của Windows

Không giống như đèn LED của webcam sẽ sáng lên ngay trước mắt khi camera hoạt động, các cảnh báo về Microphone (ghi âm) và Location (vị trí) trên Windows ít gây sự chú ý và dễ bị bỏ qua hơn nhiều.

  • Biểu tượng Micro: Khi một ứng dụng sử dụng micro để ghi âm, một biểu tượng micro nhỏ sẽ hiện ngay cạnh khay hệ thống. Di chuột vào đó, Windows sẽ 'chỉ mặt đặt tên' chính xác ứng dụng nào đang nghe.
  • Biểu tượng mũi tên định vị: Tương tự, biểu tượng này xuất hiện khi vị trí của bạn đang bị truy cập.

Vấn đề nằm ở chỗ, các biểu tượng này sẽ biến mất ngay lập tức khi ứng dụng ngừng hoạt động. Chúng xuất hiện lặng lẽ và biến mất cũng rất nhanh, khiến người dùng khó lòng phát hiện nếu không chú ý đúng lúc.

Kiểm tra máy tính ngay Nếu thấy biểu tượng bảo mật trên thanh Taskbar - Ảnh 1.

Biểu tượng Micro sẽ xuất hiện khi có ứng dụng đang ghi âm

ẢNH: PHONG ĐỖ

Truy vết: Ai đã 'nghe lén' bạn trong những ngày qua?

Ngay cả khi bỏ lỡ khoảnh khắc biểu tượng xuất hiện trên Taskbar, Windows vẫn lưu lại bằng chứng. Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra lại lịch sử truy cập để xem ứng dụng nào đã lén dùng tài nguyên máy tính khi bạn không cho phép.

Để kiểm tra, hãy truy cập vào ứng dụng Settings > Privacy & security > App permissions, sau đó chọn 'Microphone' hoặc 'Location'.

Kiểm tra máy tính ngay Nếu thấy biểu tượng bảo mật trên thanh Taskbar - Ảnh 2.

Lịch sử truy cập vào Micro của các ứng dụng trên Windows

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại mục Recent activity, Windows sẽ liệt kê chi tiết danh sách các ứng dụng đã truy cập trong 7 ngày qua, kèm theo thời gian cụ thể. Nếu thấy một ứng dụng lạ truy cập micro vào lúc 2 giờ sáng khi bạn đang ngủ, đó chắc chắn là một dấu hiệu đáng báo động.

Cắt quyền truy cập không cần thiết

Biết được ai đang theo dõi là chưa đủ, bạn cần hành động. Nếu phát hiện ứng dụng đáng ngờ hoặc một phần mềm thông thường nhưng lại đòi hỏi quyền truy cập không cần thiết, hãy thu hồi quyền ngay lập tức.

Vẫn trong menu App permissions, bạn chỉ cần gạt nút tắt tại tên ứng dụng tương ứng.

Đặc biệt lưu ý với trình duyệt web. Khi bạn cấp quyền cho một trang web (ví dụ: Google Meet hay Facebook), Windows chỉ hiển thị tên trình duyệt (như Chrome hay Edge) đang dùng micro. Để biết chính xác trang web nào đang dùng, bạn cần vào phần cài đặt riêng tư của chính trình duyệt đó (thường nằm trong mục Site permissions) để kiểm tra và chặn các trang web đáng ngờ.

Kiểm tra máy tính ngay Nếu thấy biểu tượng bảo mật trên thanh Taskbar - Ảnh 3.

Tắt quyền sử dụng vị trí của ứng dụng trên Windows

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đừng vì thói quen bấm 'Next' liên tục khi cài đặt phần mềm mà vô tình mở toang cánh cửa bảo mật của chính mình. Hãy tập để mắt đến góc màn hình, Windows đang cố gắng cảnh báo bạn về quyền riêng tư.

Tin liên quan

Hai tính năng Windows 11 đang 'ngốn' CPU và RAM ít ai ngờ tới

Hai tính năng Windows 11 đang 'ngốn' CPU và RAM ít ai ngờ tới

Thủ phạm giấu mặt trên Windows 11 đang làm chậm máy tính mà bạn không hay biết.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft ứng dụng Truy cập biểu tượng Windows micro trình duyệt Bảo mật Nghe lén hoạt động Kiểm Tra trang web
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận