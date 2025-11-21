Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft sắp biến Windows 11 thành hệ điều hành tự 'hồi sinh' khi gặp lỗi

Phong Đỗ
Phong Đỗ
21/11/2025 07:44 GMT+7

Windows 11 sắp có tính năng 'cỗ máy thời gian' xịn hơn cả System Restore?

Theo TechRadar, trong một động thái nhằm chấm dứt cơn ác mộng về xung đột phần mềm và lỗi màn hình xanh (BSOD), Microsoft vừa hé lộ kế hoạch thay đổi hoàn toàn cách Windows 11 xử lý trình điều khiển (driver) và giới thiệu một công cụ cứu hộ máy tính mới.

Windows 11 sắp có 'cứu tinh' mới cho PC mang tên Point-in-Time Restore (PITR)

Từ trước đến nay, người dùng Windows luôn sống trong nỗi lo sợ mỗi khi cập nhật driver hoặc hệ thống, vì chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến máy tính 'tê liệt'. Nhận thức được điều này, Microsoft đã chính thức phác thảo lộ trình nâng cấp độ ổn định cho Windows 11 với hai mũi nhọn chủ lực.

Theo bài đăng mới nhất trên blog bảo mật của hãng, Microsoft sẽ áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với việc chứng nhận driver. Mục tiêu là chuyển dịch từ các mã chạy trong chế độ hệ thống với đặc quyền cao nhất (Kernel) sang các 'driver Windows tiêu chuẩn hóa' an toàn hơn.

Microsoft muốn biến Windows 11 thành hệ điều hành tự 'hồi sinh' khi gặp lỗi - Ảnh 1.

Windows 11 tương lai sẽ có khả năng 'hồi phục' khi bị lỗi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Dù các driver đồ họa (GPU) vẫn sẽ được ưu tiên chạy ở chế độ Kernel để đảm bảo hiệu suất tối đa, nhưng các loại driver khác sẽ bị kiểm soát gắt gao. Động thái này hứa hẹn giảm thiểu đáng kể tình trạng 'màn hình xanh chết chóc' do xung đột phần cứng gây ra trong tương lai.

Điểm sáng lớn nhất trong bản cập nhật này là tính năng khôi phục hệ thống mang tên 'Point-in-Time Restore' (PITR). Về lý thuyết, nó nghe có vẻ giống tính năng System Restore cũ kỹ, nhưng thực tế lại mạnh mẽ hơn nhiều.

Nếu như System Restore thường bị chê là chậm chạp, lỗi thời và chỉ khôi phục được các tệp tin hệ thống, thì PITR được Microsoft thiết kế để trở thành một giải pháp cứu hộ toàn diện. Nó cho phép chụp nhanh (snapshot) toàn bộ trạng thái của máy tính, gồm cả tệp tin cục bộ và ứng dụng đã cài đặt. Khi máy gặp sự cố (như lỗi update, lỗi driver), PITR sẽ đưa PC quay ngược thời gian về trạng thái hoạt động hoàn hảo trước đó một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Tính năng này sẽ bắt đầu được thử nghiệm trong bản dựng Preview của Windows 11 ngay cuối tuần này.

Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, PITR được thiết kế như một tính năng dành cho doanh nghiệp, quản lý thông qua hệ thống Intune của quản trị viên. Mặc dù vậy, giới công nghệ nhận định với sự già cỗi của System Restore, việc Microsoft phổ cập PITR cho người dùng cá nhân chỉ là vấn đề thời gian. Đây là mảnh ghép cần thiết để Windows 11 trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người dùng phổ thông.

Khám phá thêm chủ đề

