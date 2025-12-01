Google biết chính xác bạn đang ở đâu dù đã tắt GPS

Nhiều người dùng tin rằng chỉ cần tắt biểu tượng vị trí (GPS) trên điện thoại là có thể thoát khỏi sự theo dõi của các gã khổng lồ công nghệ. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng là Google vẫn nắm rõ tung tích của bạn nhờ một mạng lưới các công nghệ thay thế cực kỳ tinh vi.

Google biết bạn đang ở đâu dù đã tắt GPS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại sao tắt GPS mà Google vẫn biết thời tiết chỗ bạn?

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao khi tắt GPS, bạn vẫn có thể hỏi trợ lý ảo Gemini về thời tiết địa phương hay tìm quán cà phê gần nhất một cách chính xác? Câu trả lời không phải là phép thuật. Theo đó, ngay cả khi 'cắt đứt' liên lạc với vệ tinh, điện thoại vẫn liên tục giao tiếp với thế giới xung quanh qua các phương thức khác:

Tháp phát sóng di động : Đây là phương pháp phổ biến nhất. Điện thoại của bạn luôn kết nối với các trạm phát sóng để duy trì liên lạc. Bằng cách đo thời gian tín hiệu đi từ thiết bị đến các tháp này, Google có thể tính toán và khoanh vùng vị trí của bạn.

: Đây là phương pháp phổ biến nhất. Điện thoại của bạn luôn kết nối với các trạm phát sóng để duy trì liên lạc. Bằng cách đo thời gian tín hiệu đi từ thiết bị đến các tháp này, Google có thể tính toán và khoanh vùng vị trí của bạn. Wi-Fi và Bluetooth : Google sở hữu một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các điểm truy cập Wi-Fi và thiết bị Bluetooth (beacons). Khi điện thoại bạn quét thấy một mạng Wi-Fi hay tín hiệu Bluetooth quen thuộc, Google biết ngay bạn đang ở khu vực đó.

: Google sở hữu một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các điểm truy cập Wi-Fi và thiết bị Bluetooth (beacons). Khi điện thoại bạn quét thấy một mạng Wi-Fi hay tín hiệu Bluetooth quen thuộc, Google biết ngay bạn đang ở khu vực đó. Địa chỉ IP : Mỗi khi bạn lướt web, địa chỉ IP sẽ đóng vai trò như một 'địa chỉ nhà' trên mạng, tiết lộ khu vực địa lý chung của bạn.

: Mỗi khi bạn lướt web, địa chỉ IP sẽ đóng vai trò như một 'địa chỉ nhà' trên mạng, tiết lộ khu vực địa lý chung của bạn. Suy luận của AI: Google ngày càng thông minh hơn. Nếu điện thoại của bạn kết nối với loa thông minh hoặc TV tại nhà vào buổi tối, AI sẽ tự động suy luận rằng bạn đang ở nhà mà không cần bật định vị.

Làm thế nào để hạn chế bị theo dõi?

Việc theo dõi vị trí mang lại nhiều tiện ích, nhưng nếu bạn ưu tiên sự riêng tư tuyệt đối, chỉ tắt GPS là chưa đủ. Dưới đây là các bước các chuyên gia an ninh mạng khuyên dùng:

Tắt độ chính xác của vị trí trên Google (Google Location Accuracy) : Đối với người dùng Android, hãy vào cài đặt và tắt tính năng này. Nó sẽ ngăn điện thoại sử dụng Wi-Fi và Bluetooth để định vị.

: Đối với người dùng Android, hãy vào cài đặt và tắt tính năng này. Nó sẽ ngăn điện thoại sử dụng Wi-Fi và Bluetooth để định vị. Vô hiệu hóa lịch sử vị trí (Location History) : Truy cập tài khoản Google của bạn và tắt tính năng này để ngăn Google lưu lại nhật ký di chuyển.

: Truy cập tài khoản Google của bạn và tắt tính năng này để ngăn Google lưu lại nhật ký di chuyển. Kiểm soát quyền ứng dụng : Rà soát lại các ứng dụng (thời tiết, fitness...) và chuyển quyền truy cập vị trí sang chế độ 'chỉ khi dùng ứng dụng' hoặc từ chối hoàn toàn.

: Rà soát lại các ứng dụng (thời tiết, fitness...) và chuyển quyền truy cập vị trí sang chế độ 'chỉ khi dùng ứng dụng' hoặc từ chối hoàn toàn. Sử dụng VPN: Đây là giải pháp hiệu quả để che giấu địa chỉ IP thật, giúp bạn ẩn danh tốt hơn khi truy cập internet ở nơi công cộng.

Lịch sử vị trí được lưu trên Google ẢNH: CNBC

Trong kỷ nguyên số, khái niệm bị giám sát liên tục không còn là viễn tưởng. Hiểu rõ cách các thiết bị thu thập dữ liệu là chìa khóa để bạn bảo vệ quyền riêng tư của chính mình.