Samsung 'lỡ tay' xác nhận tính năng chống nhìn trộm của Galaxy S26 Ultra

Theo nguồn tin từ Android Authority, những người dùng thường xuyên phải dán miếng cường lực chống nhìn trộm tối màu, chấp nhận hình ảnh mờ đục và cảm biến vân tay kém nhạy chỉ để tránh những ánh mắt tò mò vừa đón một tin tức đáng giá. Theo đó, Samsung dường như đã tìm ra giải pháp phần cứng triệt để cho vấn đề nhìn lén trên thế hệ flagship tiếp theo: Galaxy S26 Ultra.

Tính năng trong mơ của Galaxy S26 Ultra hé lộ trong bản cập nhật One UI 8.5

Sau nhiều tháng đồn đoán về công nghệ Flex Magic Pixel, một sơ suất mới đây từ phía Samsung đã củng cố niềm tin của giới công nghệ. Cụ thể, một ảnh chụp màn hình được chia sẻ bởi chính đội ngũ phát triển Good Lock đã để lộ giao diện của bản thử nghiệm One UI 8.5.

Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của một nút bật tắt nhanh (Quick Toggle) hoàn toàn mới mang tên Privacy Display (màn hình riêng tư), nằm ngay vị trí thường thấy của nút Chế độ (Modes). Đây được xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Samsung đã sẵn sàng đưa tính năng bảo mật này ra ánh sáng, cho phép người dùng kích hoạt chỉ bằng một cú chạm.

Lộ bằng chứng về tính năng màn hình chống nhìn trộm trên S26 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Không đơn thuần là làm tối màn hình

Khác với các giải pháp làm tối màn hình bằng phần mềm hiện nay, tính năng này được cho là hoạt động dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với tấm nền M14 OLED thế hệ mới trên S26 Ultra.

Cơ chế hoạt động dự kiến như sau: Khi kích hoạt, công nghệ Flex Magic Pixel sẽ điều chỉnh hướng đi của ánh sáng từ các điểm ảnh, làm thu hẹp góc nhìn của màn hình một cách đáng kể. Kết quả là người dùng vẫn nhìn thấy nội dung sắc nét trực diện, nhưng người ngồi bên cạnh (ví dụ như trên tàu điện hay quán cà phê) sẽ chỉ thấy một màu đen.

'Cú hích' thay đổi thói quen người dùng

Sự ra đời của Galaxy S26 Ultra có thể đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên của miếng dán chống nhìn trộm rời. Những phụ kiện này tuy hữu ích nhưng lại mang đến quá nhiều phiền toái khi giảm độ sáng màn hình, gây sai lệch màu sắc, cản trở cảm biến vân tay siêu âm và gây khó chịu khi bạn muốn chia sẻ nội dung cho người khác xem cùng.

Với S26 Ultra, người dùng sẽ có được sự linh hoạt với một màn hình rực rỡ chuẩn điện ảnh để xem Netflix tại nhà và ngay lập tức chuyển sang chế độ riêng tư khi cần kiểm tra tài khoản ngân hàng ở nơi đông người.

Dự kiến, Galaxy S26 series sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng 2.2026. Dù công nghệ này hứa hẹn sẽ đẩy mức giá sản phẩm lên cao, nhưng với những gì nó mang lại, đây chắc chắn là một trong những tính năng đáng chờ đợi nhất năm nay.